VIDEO - Chaux-Neuve 2019 : suivez la deuxième journée de compétition de combiné nordique

Deuxième journée de compétition sur le tremplin de Chaux-Neuve. L'édition 2019 se déroule sur trois jours. Pour ce samedi, saut et 10 km de ski de fond. Suivez la journée avec France Bleu Besançon et France 3 Bourgogne Franche-Comté.

Chaux-Neuve, France

En 2019, Chaux-Neuve s'offre la passe de trois : trois jours de compétition, avec chaque jour, du saut, une course de ski de fond de plus en plus longue et une écrémage progressif des concurrents. Vendredi, c'est l'Autrichien Franz-Josef Rehrl qui a réalisé les meilleures performances. Pour ce samedi, des milliers de spectateurs sont attendus au pied du tremplin de la Côte feuillée.

Côté français, il y a quatre qualifiés parmi les cinq membres de l'équipe. Maxime Laheurte, qui a pris vendredi la 22e place à 1 minute du leader autrichien, Antoine Gérard, François Braud et Laurent Muhletaler.

Deuxième journée de compétition, à suivre, comme la première, en direct et en vidéo avec France Bleu Besançon et France 3 Bourgogne Franche-Comté :

11h30 : épreuve de saut

15h45 : épreuve de ski de fond (10 km)

.

L'épreuve de saut

L'athlète occupant la première place du saut s'élance en premier dans la course, les autres dans l'ordre fixé selon le tableau de Gundersen.

La course de ski de fond sur 10 km