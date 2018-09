Onze ans après son dernier match dans l'élite du hockey-sur-glace, la patinoire de la Barre à Anglet retrouve la Ligue Magnus ce samedi 22 septembre, à l'occasion de la 3e journée. Une première en grande pompe avec la première levée du derby régional entre l'Hormadi et les Boxers de Bordeaux.

Anglet, France

Onze ans que les afficionados angloys attendaient cela. Depuis la double relégation sportive et administrative de leur Hormadi.

Un match pas comme les autres

Pour ces retrouvailles, la glace d'Anglet sera en fête ce samedi 22 septembre et la patinoire pleine à craquer, à l'occasion de cette 3e journée de Ligue Magnus, comme lors du dernier match à la maison, celui du titre de champion de D1

Et pour ajouter au plaisir, c'est le derby face au grand "voisin" bordelais qui ouvre la saison à la Barre. Un match jamais comme les autres, souvent accroché, toujours engagé. La dernière confrontation entre les 2 équipes en championnat avait vu la victoire de Bordeaux sur la patinoire d'Anglet en finale de D1 en 2015.

Le souvenir de 2015

C'est le désormais capitaine de l'Hormadi, Thomas Decock qui avait inscrit le but du titre pour les Girondins. Mais l'attaquant angloy l'assure : "c'est parti de ma mémoire (sourires), j'étais pas du bon côté".

Comme Thomas Decock (2004-2005 et 2014-2016), 4 autres angloys ont évolué dans les rangs des Boxers par le passé* et auront à coeur de briller ce samedi soir, pour permettre à l'Hormadi de confirmer son bon début de saison, ponctué d'un succès à Mulhouse (0-4) et une courte défaite à Grenoble (2-0).

* Sébastian Ylönen (2013-2017), Dave Grenier (2008-2010), Lionel Tarantino (2015-2018) et Andrea Palat (né à Bordeaux où il a été formés