Les Monts d'Olmes, Montferrier, France

Les Monts d'Olmes, ce n'est certainement pas la station la plus connue des Pyrénées. Pourtant, elle se retrouve sous les feux des projecteurs après la victoire de Perrine Laffont dans la finale de bosses. Car la championne, qui s'entraîne à Font-Romeu, est bien originaire de la station : "c'est la petite d'ici, elle n'est pas importée, elle n'est pas arrivée par hasard sur cette station explique Fabrice Esquirol, un des responsables de la station. Quand elle veut se ressourcer, elle vient skier ici".

Des cloches et un écran géant

Son fan-club officiel avait donc organisé les choses en grand pour la petite Pépette, comme il la surnomment : un écran géant en bas des pistes, et un appel à la population à venir soutenir la skieuse.

Aux Monts d'Olmes en #ariege le fan club de Perrine Laffont rameute les skieurs avant le début de la finale de ski bosses #jo2018#AllezPerrine

Parmi les personnes présentes, des membres du fan club, bien évidemment, des habitants des Monts d'Olmes ou de la vallée, mais aussi des vacanciers venus skier, et heureux de pouvoir vivre cet événement en direct.

En attendant le passage de Perrine Laffont dans la finale de ski bosses des #JO2018 on se réchauffe aux Monts d'Olmes #ariege

Une finale en 3 manches

Pour cette finale, chaque concurrente devait faire 3 passages. A chaque descente, seules les meilleures skieuses sont sélectionnées pour la course suivante. Perrine Laffont a assuré les deux premières descentes, en se classant 6ème puis 3ème, causant tout de même quelques sueurs froides à ses supporters.

Dans la dernière course, Perrine Laffont s'est classée provisoirement première à l'issue de la descente. Mais il faut attendre l'abandon, en pleine course, de la dernière candidate, pour être sûre qu'elle obtient le titre olympique, et là, c'est la folie aux Monts d'Olmes. "C'est une journée historique, j'ai failli mourir tellement j'étais stressé pendant la descente" confie un habitant. Une autre peine à trouver ses mots : "c'est une émotion terrible ! c'est fantastique".

Perrine Laffont championne olympique du ski bosses les Monts d'Olmes éclatent de joie #JO2018

Perrine Laffont peut-être en Ariège dès dimanche prochain

En attendant la visite de Perrine Laffont, qui a promis de revenir fêter sa victoire aux Monts d'Olmes dès sont retour en France, la station a sabré le champagne en honneur de sa jeune championne.