Championne olympique à PyeongChang et championne du monde, la biathlète iséroise Marie Dorin met un terme ce week-end à sa carrière. Retour sur les moments qui ont marqué sa vie de sportive.

Marie Dorin-Habert range sa carabine au placard. Près de dix ans après son premier podium, la biathlète iséroise met un terme à sa carrière et le fait à Oslo dimanche, sur l'étape de Coupe du monde, là même où il y a deux ans, elle entrait dans l'histoire de son sport. Francebleu.fr vous propose de revenir en images sur la carrière de Marie Dorin et sur ses performances. Du bronze à Vancouver en 2010 jusqu'à l'or cette année à PyeongChang.

Marie-Laure Brunet, Sylvie Becaert, Marin Dorin et Sandrine Bailly en 2009 à Ostersund en Suède. © Maxppp -

2010, la surprise Dorin à Vancouver

C'est dans la station des Sept-Laux que Marie Dorin découvre le biathlon. Elle intègre ensuite la section sport-étude de Villard-de-Lans, chaudron de champions où sont passés, entre autres, les frères Fourcade. Mais la surprise intervient quelques années plus tard. Après un premier podium en 2009 en Russie, la jeune Marie Dorin se fait une place sur un podium de Vancouver, pour les Jeux olympiques de 2010.

"C'est trop bien, c'est bizarre... je ne sais pas quoi dire ! [...] C'est fantastique !" s'amuse une Marie Dorin euphorique

Marie Dorin a 23 ans, elle remporte le bronze sur l'épreuve de sprint. Première récompense pour une championne discrète, plus à l'aise dans l'ombre que sur le devant de la scène.

Marie Dorin, du passage à vide à la naissance de sa fille

De Marie Dorin, peut-être attendait-on une confirmation immédiate. Mais elle ne viendra pas tout de suite. Pour Marie, il y a du bon et du moins bon. Ses résultats s'améliorent en 2013 mais l'athlète se blesse. En 2014, elle revient sans médaille des Jeux olympiques de Sotchi. Les Jeux passés, Marie Dorin annonce sa grossesse à l'issue d'une étape de coupe du monde à Oslo.

Marie Dorin en 2014, lors d'une étape de Coupe du monde de biathlon à Pokljuka en Slovénie. © Maxppp -

2015 et 2016, le retour en force

Le succès tant attendu arrive en 2015 pour Marie Dorin, désormais mariée à un autre biathlète, Loïs Habert, moins de six mois après la naissance de sa fille Adèle, en septembre 2014. A Kontiolathi en Finlande, elle devient double championne du monde et savoure son bonheur en direct sur France Bleu Isère, avec son premier entraîneur sur le plateau du Vercors, Thierry Dusserre.

Sportive de haut niveau et maman, une double casquette qui ne bride pas la jeune femme originaire de Laval, dans le massif de Belledonne. Quelques semaines avant son franc succès, elle racontait sa nouvelle vie chez nos confrères de France 3.

Et mieux qu'à Kontiolathi, elle réalise une performance immense sur les mondiaux d'Oslo en 2016. Bilan, six médailles en autant de course dont trois nouveau titre.

Le sourire à PyeongChang

Aux Jeux olympiques de PyeongChang cette année, revoilà le sourire que l'on aime pour celle qui vient de décrocher la médaille d'or avec ses coéquipiers sur le relai mixte. Pour Marie Dorin, ce titre olympique est une consécration. L'Iséroise s'impose comme la plus grande biathlète française.

Pour les Français, champions olympiques du relais mixte en biathlon à PyeongChang, "gagner ensemble c'est magnifique" ! #PyeongChang2018#Francetvsport#Biathlonpic.twitter.com/ZDCYaUhDlx — France tv sport (@francetvsport) February 20, 2018

Cette joie, ce sourire, la "marque" de Marie Dorin et ce petit grain de folie qui fait oublier les doutes, son manque de confiance et les déceptions, comme en 2017 lorsque la championne résume sa saison, façon "Gollum" dans le Seigneur des anneaux.

Marie Dorin est complètement folle mais nous on est fan! Merci à elle d'avoir joué le jeu des bilans! cc @fedfranceski#leseigneurdesanneauxpic.twitter.com/JkZ5dgk79h — HORS-PISTE (@HorsPisteOff) March 20, 2017

Marie Dorin est désormais retraitée, mais certainement pas inactive. Avec son marie Loïs Habert et le fondeur Robin Duvillard, elle va ouvrir un centre d’accueil pour sportif de haut niveau à Corençon-en-Vercors. Le biathlon ne sera pas si loin.