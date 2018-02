Vidéos : Revivez le retour à Isola 2000 de Julia Pereira médaillée d’argent au JO 2018

Par Nina Valette, France Bleu Azur

L’azuréenne Julia Pereira a fait le déplacement aujourd’hui jusqu’à Isola 2000 et son club Back to Back. Une manière pour l’adolescente de 16 ans de remercier ces nombreux soutiens, et de montrer cette médaillée d’argent qui arrive tout droit de Pyeongchang en Corée du Sud.