La championne olympique sud-coréenne de patinage artistique, Kim Yu-Na a allumé la flamme olympique, lors de la cérémonie d'ouverture des JO de PyeongChang, ce vendredi. Deux hockeyeuses de l'équipe unie de Corée, l'une du Nord et l'autre du Sud, lui ont passé, ensemble, le dernier relais.

Pour la cérémonie d'ouverture des JO de PyeongChang, la flamme a été allumée par la championne olympique 2010 de patinage artistique, Kim Yu-Na, mais ce sont deux hockeyeuses de l'équipe unie de Corée, l'une du Nord et l'autre du Sud, qui ont lui ont passé le dernier relais, main dans la main.

La flamme olympique est allumée à PyeongChang !



Revivez le moment de l'allumage de la flamme : https://t.co/dqyi7KGpCv#PyeongChang2018pic.twitter.com/0u8wI2aDFd — France tv sport (@francetvsport) February 9, 2018

Ces jeux sont marqués par la participation de 22 sportifs de Corée du Nord, qui ont défilé avec les athlètes sud-coréens, et par la poignée de main entre Kim Yo Jong, la soeur du dictateur nord-coréen Kim Jong-Un, et le président sud-coréen Moon Jae-In. Autant de symboles de trêve olympique, sachant que les deux Corées sont techniquement en guerre depuis plus de 60 ans, pour ces JO qui se veulent "les Jeux de la Paix".