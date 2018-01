Chamonix-Mont-Blanc, France

C'est une séquence vidéo à couper le souffle, magique et poétique... et c'est aussi une première mondiale ! Le 4 janvier dernier, le sportif français, Valentin Delluc, s'est élancé, de nuit, du glacier des Bossons, près de Chamonix (Haute-Savoie). Avec son parapente à la voile illuminée et ses skis aux pieds, l'un des meilleurs speedriders du monde enchaîne les figures acrobatiques époustouflantes, à fleur de paroi. La vidéo, baptisée Moonline, est sans aucun doute l'une des plus belles de ski extrême de ce début d'année.

Sept mois de préparation

Il a fallu sept mois de préparation à Valentin Delluc et son équipe pour réaliser cette vidéo. L'idée est née en 2016 mais il a fallu plusieurs tests, apprend-t-on sur son site, pour s'assurer que le ruban de LED servant à éclairer la voile du parapente tienne la route le temps du vol.

Valentin Delluc a d'abord réalisé les premiers tests, LED éteintes, à 2.800 mètres d'altitude, à Valfréjus, puis, à Morzine, en décembre 2016, où il a l'habitude de s'entraîner. Quand son équipement a été enfin prêt, c'est du haut du glacier des Bossons, dans la vallée de Chamonix, qu'il s'est élancé par une nuit de pleine lune, le 16 mars dernier. La lumière rend le résultat encore plus irréel.

1.500 mètres de dénivelé dans le noir

Le skieur de 25 ans a patienté jusqu'à quatre heures du matin pour se lancer dans la pente. Dès le début de la vidéo, il saute d'une barre de 1000 mètres et s'envole dans les airs pour 4'20'' de pur bonheur et 1.500 mètres de dénivelé... dans le noir. Frissons garantis on vous dit !