Vincent Vittoz : "on ne trouve pas les solutions" après un nouvel échec de Martin Fourcade aux Mondiaux

Martin Fourcade est encore passé à côté. Grosse déception pour la star du biathlon français qui n'arrive pas à retrouver le succès qui a été le sien pendant des années. Martin Fourcade est seulement 39e ce mercredi des 20 km en individuel aux mondiaux de biathlon à Östersund en Suéde. La course a été remportée par l'allemand Arnd Peiffer.

"C'est très frustrant, c'est difficile"—Martin Fourcade

Martin Fourcade au fond du trou : il espérait beaucoup de la course du jour mais rien ne s'est passé comme prévu, ni sur les skis, ni au tir (16/20). S'il n'y avait pas le relais, il aurait déjà plié bagage. Le champion est complètement dépité après déjà plusieurs contre-performances (6e et 5e sur les deux premières courses de la semaine) : "C'est très frustrant, c'est difficile", reconnaît-il au micro France Bleu de Fanny Lechevestrier. "A chaque fois je me remotive et ça ne se débloque pas".

_"Il voit qu'il n'est pas au niveau (...) donc forcément ça le touche"—_Vincent Vittoz à propos de Martin Fourcade

Son entraîneur Vincent Vittoz ne dit pas autre chose. Le Haut-Savoyard reconnaît qu'il est sans solution. "Martin met encore beaucoup d'investissement mais il ne trouve pas les solutions. On ne trouve pas solutions également". Cette situation est dure à vivre pour lui en tant qu'entraîneur et pour Martin Fourcade évidemment : "C'est évident qu'il est atteint", explique Vincent Vittoz. "Aujourd'hui (mercredi) il avait beaucoup d'espoir sur cette course et je crois que c'est une grosse déception. Il a passé beaucoup d'énergie sur décembre et janvier pour se relancer, avec cet objectif des championnats du monde. Il voit finalement qu'il n'est pas au niveau qu'il a pu connaître depuis les 7-8 dernières années donc forcément ça le touche".

Sur ce parcours individuel Quentin Fillon Maillet et Simon Fourcade sont respectivement 12e et 19e. La meilleure performance française revient à Simon Desthieux 6e.