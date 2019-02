La skieuse stéphanoise Tiffany Gauthier reprend ce mardi aux Mondiaux d'Åre en Suède

Les Mondiaux de ski commence ce mardi à Åre, en Suède, avec l'épreuve du Super-G dames. Parmi les Françaises, on suivra notamment la Stéphanoise Tiffany Gauthier. Blessée la cheville mi-janvier, la Ligérienne basée à Tignes revient juste à temps pour participer à ses 2ème Mondiaux.

Tiffany Gauthier a manqué les deux dernières étapes de la Coupe du Monde, et sait qu'elle sera juste. Mais elle préfère se dire que ce grand rendez-vous de la saison est une bonne occasion de se relancer.

Je vois ça comme une opportunité de faire mes preuves. Je n'ai pas skié pendant trois semaines. Cette période a été très compliquée, pleine de remise en question. Mais je suis prête à me reconstruire. Ces Mondiaux sont une chance de me remettre en place. [...] Je sais qu'au départ du Super-G je n'aurai pas tout acquis. Mais je joue sur la fraîcheur mentale et physique, et j'espère que ça marchera.