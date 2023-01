Sport : "Remédier au manque de piscines en Normandie", l'objectif de l'Agence nationale du Sport

Comment rendre le sport en Normandie, attractif et engagé ? C'est l'objectif de la Conférence régionale du sport, créée il y a deux ans, avec tous les acteurs sportifs. Elle a présenté son projet lundi pour les cinq prochaines années. Anne-Lise Titon était l'invitée de France Bleu Normandie ce mardi, elle est conseillère en charge des territoires à l'Agence nationale du sport. Selon elle, il est nécessaire de dresser un état au plus précis des besoins. "Toutes les Normandes et tous les Normands pourront faire plus de sport ou mieux du sport. Mieux accéder au sport de manière générale, c'est le but. De manière générale, on sait que le territoire aujourd'hui est par exemple déficitaire en termes de piscines. L'idée, c'est d'y remédier, mais tout ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Notre objectif, c'est de développer les filières professionnelles autour du sport."

Anne-Lise Titon estime que "les moyens des collectivités effectivement vont se raréfier. On est dans un contexte économique et social qui est compliqué. Sans doute, que le sport va avoir aussi quelques difficultés à trouver des financements." Prenant l'exemple du manque de vestiaires pour le foot féminin, elle explique que c'est notamment grâce "à un travail collectif, entre les communes, les agglomérations, les métropoles que des financements peuvent être trouvés."

Enfin, la conseillère en charge des territoires à l'Agence Nationale du Sport affirme qu'il va y avoir un impact en Normandie suite aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 avec la "rénovation de nombre d'équipements et de centres de préparation aux jeux, il en existe un certain nombre en Normandie. Ces aménagements vont rester après Paris 2024 et qui seront au service des Normandes et des Normands au quotidien."

