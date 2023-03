Tennis : Ladies Open de Calvi, Eaux de Zilia : toujours plus haut

C’était presqu’une idée folle que celle de remettre au goût du jour, dans la pinède de Calvi, cette compétition internationale de tennis féminin. Une idée folle contrariée qui plus est par la covid. Mais en Balagne, l’équipe organisatrice a cette capacité à puiser sa force et sa détermination dans les contraintes. A Calvi, rien ne parait insurmontable. « Quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit » disait un certain Napoléon Bonaparte. Et cette volonté calvaise, incontestable semble plus forte que tout.

ⓘ Publicité

Le Ladies Open de Calvi en est aujourd’hui à sa 4e édition. Mais ce tournoi jouit déjà d’une belle réputation. Les joueuses, elles-mêmes, l’ont désigné comme le meilleur tournoi de l’année 2022 dans sa catégorie lors de la cérémonie des Trophées du tennis féminin de la Fédération Française et de Tennis.

Une belle récompense et une première reconnaissance pour l’organisation qui se sent pousser des ailes. Organisation qui a décidé cette année de relever le défi de monter d’un cran. « Après quatre années de travail, nous avons été sollicités par la Fédération pour augmenter le price money » indique Jean Gour. Et le directeur du tournoi de préciser que « c’est la création d’une catégorie nouvelle. Cela correspond à nos ambitions, mesurées. Nous, nous voulons un joli tournoi. Et celui de Calvi est reconnu comme une pépite à la FFT. Nous avons un cadre magnifique, on fait preuve de professionnalisme. Le passage à 40.000 $ s’est donc fait naturellement. »

Une compétition internationale, étape importante pour les joueuses classées au-delà de la 100e place WTA et les juniors. Un tremplin non négligeable qui permet à ces « Dames » de gravir les échelons pour se frotter aux meilleures joueuses de la planète par la suite.

Les Corses aussi seront de la partie

Un rendez-vous international qui fait également la part belle aux joueuses insulaires. « Pour les qualifications, la direction du tournoi a possibilité d’attribuer deux invitations, et une invitation pour le tableau final. Cette dernière a été attribuée à Alice Battesti. C’était pour nous une évidence. L’an dernier, quand je l’ai vu s’entrainer avec une joueuse chinoise, j’étais content. C’est aussi cela que l’on recherche » indique Jean Gour, le sourire aux lèvres.

Une deuxième invitation a été transmise à la toute jeune Inès Albericci, licenciée à Miomo, finaliste l’an dernier du championnat de France 3e série. Elle aussi va donc échanger avec ces joueuses venues des quatre coins de la planète. « Il était évident qu’il y ait des joueuses Corses dans le tableau » conclut Jean Gour, le directeur du Ladies Open de Calvi, Eaux de Zilia, compétition internationale de tennis féminin qui se déroulera donc du 23 au 20 avril 2023 sur les installations du tennis club de Calvi.