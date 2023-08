Top 14 : découvrez le maillot extérieur du Stade Rochelais

Ce jeudi 17 août, sur ses réseaux sociaux, le Stade Rochelais dévoile son maillot extérieur pour la saison à venir. Le maillot au fond blanc arbore fièrement une carte marine des côtes de la Charente-Maritime avec ses îles et son Pertuis. Sur son compte Instagram, le club le nomme "Fierté du territoire et ouverture vers le Monde". Les deux étoiles sont au-dessus du cœur, symboles du double titre de Champions d'Europe, pour le plus grand bonheur des supporters. La semaine dernière, quand le maillot intérieur a été dévoilé, l'inquiétude commune tournait autour du fait que les fameuses étoiles se noient dans le design du maillot.

Les jaunes et noirs porteront ce maillot pour la première fois de la saison ce dimanche 20 août, lors du match contre le MHR à Montpellier. Il est déjà disponible à la vente dans les deux boutiques officielles du club.