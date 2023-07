Tour de France : une 11e étape qui s'annonce plate mais animée entre Clermont-Ferrand et Moulins

Dans les premiers villages qui jalonnent la route, quelques décorations annoncent l’arrivée du Tour de France sur le parcours de cette 11e étape entre Clermont-Ferrand et Moulins ce mercredi 12 juillet . Au 27e kilomètre, à Aigueperse, dans le Puy-de-Dôme, une dizaine de commerces ont peint leurs vitrines. Des maillots jaunes, verts, blancs à points rouges mais aussi des portraits de coureurs cyclistes ou encore le puy de Dôme, des dessins réalisés par les élèves des collèges Diderot et Saint-Louis sous la coupe du peintre Jean-Pierre Chassan.

Quelques dessins sur un commerces de Aigueperse © Radio France - Nicolas Georgeaut

Au 30e kilomètre, à Chaptuzat, des bottes de pailles ont servi à dessiner un grand "Chaptuzat" en jaune, accompagné d’un vélo géant. Quelques dizaines de mètres plus loin, dans le gîte "Le vieux vélo", pourtant sans rapport avec le Tour, une famille de Lillois a l’agréable surprise de découvrir que la grande boucle traverse le village. *"*C’est une aubaine, on ne savait pas du tout que le Tour de France passait", s’enthousiasme Arnaud, le père de famille. *"*Je trouve ça stylé parce qu’on ne voit pas ça tout le temps ! Je suis très content", confirment les enfants qui vont voir le peloton du bord de la route pour la première fois.

La côte de Chaptuzat-Haut, l'endroit festif

Le village est situé au pied de la côte de Chaptuzat-Haut, classée en quatrième catégorie (1,9km à 5%) et dans la commune des fanions et des maillots sont accrochés. Au sommet, une buvette (payante) va être mise en place : "frites, snacks, boissons", précise Félix, membre de l’association le petit four de Chaptuzat, organisateur de l’évènement.

Un peu plus loin dans la descente de cette même côte, un vélo géant trône dans un champ. Il mesure environ 2,50 m et a été fabriqué avec "des bottes d’enrubannages, quelques bouts de bois et quelques peintures. Mon fils en vacances m'a bien aidé à créer ce vélo, ma belle-mère aussi", raconte François Papon, l'agriculteur créatif à l’origine de cette installation. Malin, il a profité de l’occasion pour laisser une grande carte de visite affichée à côté de l’objet de décoration.

Le vélo géant créé par François Papon © Radio France - Nicolas Georgeault

Une originale "smothieclette"

Une fois la descente avalée, les coureurs vont rentrer dans le village de Saint-Angoulin. Différentes festivités sont prévues dont une "smothiclette" : un vélo "équipé d’un petit broyeur. On met les fruits, le jus de fruits et chacun va faire son smoothie" résume Serge Deschamker, le président du comité des fêtes.

AU 45e kilomètre, à Ebreuil, à a la limite entre Puy-de-Dôme et Allier, des affiches collées sur les vitrines de plusieurs commerces rappellent l’histoire du cyclisme auvergnat sur le Tour. Devant la maison de Christian "l’auvergnat", comme il souhaite qu’on l’appelle, une pancarte "Merci à ces Auvergnats qui nous ont fait rêver". Elle est entourée de portraits de Romain Bardet, Antonin Magne ou Julian Alaphilippe. "C’est un hommage" résume le propriétaire.

Les photos de Julian Alaphilippe, Romain Bardet ou encore Antonin Magne sont affichés sur la maison de Christian. © Radio France - Nicolas Georgeaut

L’escapade s’arrête au 81e kilomètre à Commentry. Pour les coureurs, elle se poursuivra pendant encore 100 kilomètres jusqu'à Moulins. Une étape qui devrait, sauf surprise, voir une sprinteur s'imposer. Tout au long du parcours, de très nombreuses décorations et animations vont en tout cas accompagner le Tour.