Cyclisme : chute et abandon de Thibaut Pinot sur le Tour Poitou-Charentes

Le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), a chuté lors de la 2e étape du Tour International du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, et a dû abandonner après 92 kilomètres. Selon la direction de l'épreuve , le coureur a eu un ennui mécanique à la mi-course qui a provoqué sa chute. Reparti dans un premier temps, il a abandonné quelques kilomètres plus loin.

Sa dernière course en France

Le Tour Poitou-Charentes a débuté mardi et s'achèvera vendredi. cette deuxième étape reliant Aulnay-de-Saintonge à Bressuire (185,7 km) restera donc comme la dernière course dans l'hexagone de sa carrière. L'arrivée à Poitiers vendredi devait, en effet, marquer la fin de carrière en France du Franc-Comtois de 33 ans. Thibault Pinot souhaitant terminer par le Tour de Lombardie, sa course fétiche, prévu le 7 octobre en Italie.

Vainqueur du Tour de Lombardie 2018 et de trois étapes du Tour de France, classé 11e lors de la dernière édition de la Grande Boucle, le coureur est très apprécié du public français.