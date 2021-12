1 000 judokas au Tournoi de Judo de la Ville de Dijon

Hadjime ! Au Palais des sports de Dijon, la compétition bat son plein. 300 minimes, de 12 à 13 ans, s'affrontent dans ce tournoi en ce samedi matin. Le matin ce sont les garçons, et l'après-midi les filles.

Sur le bord du terrain, Joris. Il encourage Rani, 13 ans qui combat dans la catégorie des moins de 73 kg. "On s'implique, mais à la fin c'est l'athlète qui combat. On conseille." Des conseils qui portent leurs fruits car le jeune garçon remporte son combat.

Graine de champions

Un début de compétition encourageant pour Rani qui veut intégrer le pôle espoir de Côte d'Or. Il deviendra ainsi peut-être une future graine de champion.

De futurs champions comme les cadets qui participent ce dimanche au tournoi. Grâce à la compétition dijonnaise, les meilleurs d'entre eux obtiendront des points au ranking, c'est-à-dire dans le classement, en vue des championnats de France qui se tiendront en mars.

Une reprise timide de la pratique

Un tel évènement organisée à Dijon est une manière de dynamiser la pratique de ce sport dans le département. Il faut dire qu'avec la crise sanitaire, certains clubs ont presque disparus. "Tout est à refaire", déplore Patrick Trepost, directeur technique de l'Alliance Judo Besançon Dijon 21 25. "La reprise est là mais timide."

Alors, avec un protocole sanitaire renforcée, l'Alliance, qui organise le tournoi, a maintenu la compétition. "Si on ne fait plus rien, il ne se passe plus rien."

Le tournoi, qui accueille également des délégations étrangères, a également pour ambition de remobiliser les 4 000 licenciés du département.