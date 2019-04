100 kilomètres de Belvès : "C'est une fête du sport", pour son président

La 43ème édition des 100 kilomètres de Belvès a lieu ce samedi en Dordogne. Plus de 450 coureurs vont participer. Environ 650 bénévoles sont mobilisés pour l’événement. Une course qui devrait se terminer aux alentours de minuit.

Dordogne, France

La 43ème édition des 100 kilomètres de Belvès a lieu ce samedi en Périgord. Une course devenue mythique avec le temps : "C'est la plus vieille course à pied du département, si ce n'est de la région", s'enthousiasme son président Jean-Pierre Sinico.

450 coureurs, 650 bénévoles

Une course qui partira de Belvès ce samedi à 8 h. Elle passera ensuite par Saint-Cyprien ou encore Beynac-et-Cazenac. "Pour le moment, 326 personnes se sont inscrites pour les 100 kilomètres, environ 150 pour les 50 kilomètres.", annonce l'organisateur. Il y aura environ 650 bénévoles pour encadrer l'événement.

"C'est une course à l'ambiance Périgord. Une véritable fête !" Jean-Pierre Sinico, le président de la course

Un événement qui ne s'arrête pas qu'à l'aspect sportif : "C'est une véritable fête du sport, dans une ambiance à la périgourdine. Nous terminerons d'ailleurs l'événement avec un repas traditionnel préparé par des bénévoles."

La course devrait se terminer vers minuit, lorsque les derniers participants franchiront la ligne d'arrivée.