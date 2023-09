100% Sport : nouvelle saison et nouvelle formule sur France Bleu Bourgogne

L'émission 100% Sport fait peau neuve sur France Bleu Bourgogne. L'horaire ne change pas - tous les soirs de la semaine en direct entre 18h et 19h - mais le contenu évolue. Football, basket, handball, vous ne raterez rien de l'actualité des clubs professionnels, avec des invités, des interviews exclusives, des reportages. Le sport amateur ne sera pas en reste, et toutes les disciplines auront leur place ! Top départ lundi 4 septembre 2023, à 18 heures.

ⓘ Publicité

Demandez le programme !

Le lundi : 100% DFCO ! Les débats, le quizz, les avis tranchés, des invités (joueurs, staff, anciens du club, supporters). Et l'émission se transforme en intégrale avec avant-match lorsque le DFCO est programmé le lundi soir en National, puisque tous les matchs sont à suivre en intégralité à la radio.

Le mardi : Basket et reportage. Les basketteurs de la JDA Dijon bataillent depuis plusieurs saisons pour les meilleures places de l'Elite, et sont qualifiés en Ligue des champions, tandis que l'Elan Chalon vient de remonter en Elite (18h -18h30). Dans la deuxième partie de l'émission (18h30 - 19h), Clément Lebas testera des sports, avec plus ou moins (surtout moins) de brio, en cette année olympique !

Le mercredi : 100% féminines. Dans la première demi-heure (18h-18h30), les handballeuses de la JDA Dijon seront à l'honneur. Cinquièmes de l'élite la saison dernière, elles sont qualifiées pour la Coupe d'Europe. Entre 18h30 et 19h, comme la saison dernière, focus sur les féminines du DFCO, qui entament leur sixième saison consécutive en D1.

Le jeudi : les handballeurs du DMH sont remontés en Starligue, la première division, ils seront au cœur de l'émission entre 18h et 18h30. Entre 18h30 et 19h, 100% Sport fera la part belle au sport amateur, quelle que soit la discipline !

Le vendredi : traditionnellement, le vendredi cette saison... c'est match pour le DFCO en National ! 100% Sport en forme de grand avant-match, avec notre journaliste en direct du stade, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, et nos consultants en studio.

À lire aussi Pronostiquez sur les matchs du DFCO grâce aux escargots de France Bleu Bourgogne