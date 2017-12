Toulouse, France

En Roller derby la capitale, c'est Toulouse. Près de 80% de l'équipe de France est issue de l'équipe locale, les Nothing Toulouse. 11 joueuses toulousaines iront, début février, disputer la coupe du monde à Manchester. 41 nations seront réunies pour la 3ème éditions de cette compétition.

Le Roller Derby est un sport de course et de contact dans lequel toulousainnes et toulousain excellent. Les filles sont championnes de France en titre.

Le sport est spectaculaire et accessible dès 8 ans à Toulouse. Un grand tournoi est organisé ce week-end au gymnase de l'Hers près de la cité de l'espace à Toulouse.