1290 km d'Itinéraires de Grande Randonnée dans les PO!

Un Vraiment Nature consacré à la Fédération Française de Randonnées des Pyrénées Orientales pour mieux connaître les missions de la fédération et ses plus de 1200KM d'itinéraires de Grande Randonnée. Et faire le point sur la rando -Challenge d'Escaro ce dimanche (17/09/23) Emission en replay ici

