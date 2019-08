Equitation : 130 cavaliers au jumping national de Lure en Haute-Saône

Lure, France

Le jumping de Lure a commencé ce vendredi 16 août 2019, au stade équestre de la Saline à Lure en Haute-Saône.

Après une pause d'un an, l’équipe d’organisation Equiland70 propose cette année des épreuves de saut d'obstacles de niveau national. C’est la dixième année que Lure accueille un jumping. Celui de Lure fait partie des 12 compétitions équestres de saut d’obstacles les plus prestigieuses au plan national.

Jumping national de Lure en Haute-Saône, 16 août 2019. © Radio France - Jean-François Fernandez

Le jumping de Lure est proposé aux cavaliers du ¼ Est de la France, la Bourgogne Franche-Comté bien-sûr, mais aussi le Grand Est et une partie Rhône-Alpes. 130 cavaliers vont participer aux trois jours d'épreuves. Si on additionne les parcours, il y en aura en tout 650 d'ici dimanche.

Ici à Lure, la compétition est ouverte aux amateurs et aux pros qui se côtoient et parfois se mesurent. "Le fait de participer à une épreuve avec des pros, les amateurs bénéficient d'infrastructures, d'équipements et d'une organisation de pros", Frédéric Gabillot président d'Equiland 70.

Le point d’orgue de ces trois jours de jumping à Lure c’est dimanche à 14h avec le grand prix Pro 1. Les points de ce jumping sont qualificatifs pour le championnat de France Pro1 qui se déroulera en juin 2020.