14e édition du Trail de Pécharmant en Dordogne : "C'est un challenge magnifique"

Presque 700 coureurs se sont lancés à l'assaut des collines du bergeracois ce dimanche, pour la 14ème édition du Trail de Pécharmant. Une course en pleine nature qui mêle compétition et bonne humeur.

Creysse, France

La 14ème édition du Trail de Pércharmant est "un gros succès" pour Jacques Seret, le président du club organisateur, le Spiridon Périgord pourpre. "Les conditions météos sont favorables, il ne fait pas trop froid, il n'a pratiquement pas plu." Bref, température idéale pour courir, juste ce qu'il faut de boue pour un trail, et plusieurs choix de course possible : une nocturne de 12 kilomètres samedi soir, 12 ou 32 kilomètres ce dimanche entre Port-de-Couze et le château du Roc, à Creysse - pour certains, en ayant déjà couru la nocturne. Sur la plus longue distance, les coureurs peuvent décider de courir par deux, avec un relais à Liorac, comme l'a fait Laurent Jalabert, l'ancien cycliste professionnel, avec son amie.

Si cette course séduit autant, c'est que malgré le chronomètre, les dossards, le speaker ... la compétition sait se faire oublier. À l'arrivée, entre sourire et grimace, Gilles et Gérard tombent dans les bras l'un de l'autre : "Parcours magnifique, un challenge magnifique ! s'exclame Gérard. On se défoule, on ne pense à rien, ça n'a pas de prix ! On voit des gens sympas" Et Gilles de continuer "On s'aide, Gérard m'a bien aidé ! Un peu de boue, quelques chutes, et l'amitié !"

Gilles et Gérard à l'arrivée des 12 kilomètres du Trail de Pécharmant. © Radio France - Noémie Philippot

Les performeurs y trouvent aussi leur compte. Sur le 32 kilomètres, chez les femmes c'est Hélène Da Costa, originaire de Bergerac, qui a gagné en 2 heures 38 minutes et 10 secondes. Chez les hommes c'est un Girondin, Francis Ingles, qui a remporté son 10e Trail de Pécharmant en 2 heures 19 minutes et 13 secondes.

Sur le 12 kilomètres, Arnaud Genand, habitant du Bugue, s'est imposé en 51 minutes et 21 secondes. La première femme, Anna Bonnet, a terminé sa course en 1 heure 08 minutes et 22 secondes.

Hélène Da Costa, première femme sur les 32 kilomètres au micro du speaker, à l'arrivée du trail. © Radio France - Noémie Philippot