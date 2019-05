152 voitures au départ de la 49e Ronde de la Giraglia

Corse - France

152 voitures au départ, près de 150 km d’épreuves chronométrées, le décor de la 49 e Ronde Automobile de la Giraglia est planté.

Plusieurs pilotes peuvent prétendre à la victoire © Radio France - Pierre-Yves Pietri

Quelques bolides WRC seront sur la ligne de départ de ce rallye qui s’élancera en fin de journée de Bastia pour deux épreuves chronos, et de nuit entre St-Florent et le Col de Teghime avant la spéciale urbaine entre Cardo et Bastia. Les voitures prendront par la suite (samedi et dimanche) la direction du Cap-Corse.

Daniel Baldassari, chef de file de l'organisation de la Ronde de la Giraglia Copier

La Ronde de la Giraglia reste l'un des rallyes les plus prisés des pilotes corses © Radio France - Pierre-Yves Pietri

Le parcours et les horaires du rallye