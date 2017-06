À 17 ans, le hockeyeur des Brûleurs de Loups Alexandre Texier participe à la draft NHL

Il a 17 ans, a déjà une saison chez les pros dans les patins, et en ce moment, il participe à la Draft NHL : le prestigieux championnat de hockey sur glace nord-américain. Alexandre Texier devrait devenir le premier joueur Français entièrement formé au pays à être enrolé par un club de NHL.

Avec son casque équipé d'une grosse grille réservée aux joueurs mineurs, Alexandre Texier est facilement reconnaissable cette saison sur la glace des patinoires de Ligue Magnus. Mais c'est surtout par son talent qu'il épate très vite ses coéquipiers. "C'est impressionnant de le voir jouer, raconte Christophe Tartari, au club depuis 2002. Il n'a pas eu de temps d'adaptation, il a cartonné direct. C'est après qu'il a été un petit peu plus dans le dur, mais il a su aller chercher d'autres qualités pour revenir plus fort." Cartonné direct ? Le jour de ses 17 ans, pour son tout premier match chez les professionnels, "Tex" s'offre ni plus ni moins qu'un triplé !

"Il est très excité, impatient, mais il ne se prend pas la tête !" - Stéphane Gervais, coéquipier la saison précédente et désormais préparateur physique des Brûleurs de Loups

Un talent comme on en voit peu en France alors forcément toute la saison, Alexandre Texier est surveillé, par ses adversaires d'abord qui n'hésitent pas à le secouer - lui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Mais surtout surveillé par les recruteurs de la NHL qui prennent tour à tour place à Pole Sud pour voir le phénomène. Un intérêt que le jeune homme apprécie, selon le préparateur physique des Brûleurs de Loups Stéphane Gervais. Ces dernières semaines, Texier passe quelque semaines à ses côtés pour sa rééducation après sa blessure en Équipe de France, et tous deux "parlent des équipes de NHL". Arrivé à Chicago, "Alexandre a parlé avec 21 équipes intéressées" confirme Stéphane Gervais, régulièrement en contact avec lui.

"Le coach lui demande 'c'est quoi tes ambitions de cette année ?', et Alex répond : être le meilleur joueur de l'équipe et le meilleur scoreur de la Ligue" - Jacques Reboh, président des Brûleurs de Loups

En un an à peine, Alexandre Texier passe des équipes jeunes de Grenoble - avec lesquelles il gagne tout - à la Draft NHL. "J'ai un gamin qui a fait tout son parcours sportif depuis les plus petites catégories avec Alexandre, se souvient Jacques Reboh, le président des Brûleurs de Loups. Et j'ai pu voir ce gamin se construire au fur et à mesure des années où il jouait avec le mien, et il a toujours été précoce." Alors pourquoi pas aller très haut, mais attention, "la Draft c'est aujourd'hui dans sa vie ce qui aura été le plus facile, souligne Jacques Reboh. A partir de demain il sera dans une catégorie où il y a 10 années d'âge avec peut d'élu. Oui je le vois aller loin, j'espère que le dieu du hockey l'accompagnera pour lui permettre d'assouvir ses rêves les plus fous."