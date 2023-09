1ère édition des Virades de l’espoir à Perpignan : on compte sur vous !

Chaque année, les Virades de l’Espoir financent des programmes de recherche en mucoviscidose, des postes de soignants et aussi des projets visant à améliorer les soins et la qualité de vie des patients et de leurs familles. Et la recherche avance avec depuis quelques mois en France, l’accès à une molécule qui permet à ceux qui en bénéficient non seulement de ralentir la progression de la maladie mais aussi de retrouver du souffle. Un traitement efficace mais coûteux. Et c’est là que vous intervenez : en faisant un don. Objectif à atteindre à Perpignan : 30 000 €. Avec une première initiative qui a provoqué une grande émotion à Monaïm Taharraste, organisateur de l’événement : un chèque de plus de 3000 € remis par les Galeries Lafayette dont les clients ont particulièrement bien joué le jeu sur le principe de l’arrondi en caisse.

Cheque galeries Lafayette © Radio France - France Bleu Roussillon

Voici le programme de la Virade de l’espoir de Perpignan dimanche 24 septembre place de la Victoire et sur les Allées Maillol de 8h à 18h :

Semi-Marathon de l'espoir de 21,100km, Marche-Course du souffle de 5km, village du Souffle - Animations pour tous les âges - Exposition de voitures - Jeu Gonflable - Escape Game… Restauration et buvette sur place, scène ouverte et artistes surprises, visite des musées, balade du Petit Train, tombola avec de nombreux lots à gagner, et avant le jour J relevez les défis en ligne, à vivre et à partager sur les réseaux sociaux en tapant #Virades2023.

Toutes les informations sur www.virades.org

À propos de Vaincre la Mucoviscidose : créée en 1965 par des parents de jeunes patients et des soignants, Vaincre la Mucoviscidose se consacre à l’accompagnement des personnes malades et de leur famille dans chaque aspect de leur vie bouleversée par la maladie. L’association organise son action autour de quatre missions prioritaires : guérir, soigner, améliorer la qualité de vie, et informer et sensibiliser. Vaincre la Mucoviscidose est une association reconnue d’utilité publique, agréée par le Comité de la charte du don en confiance et habilitée à recevoir des legs, des donations et des assurances-vie. En savoir plus : vaincrelamuco.org

Parce que le parcours de vie des malades reste semé d’embûches, de nouveaux défis s’imposent aujourd’hui pour Vaincre la Mucoviscidose : garantir la continuité de la prise en charge médicale malgré la crise de l’hôpital, faciliter la scolarisation des élèves atteints de mucoviscidose, accompagner les patients dans leur vie professionnelle, apporter des réponses adaptées aux besoins et aux attentes des aidants familiaux… autant de chantiers à mener pour soutenir les personnes malades.

Pour que demain soit un espoir, continuons à lutter collectivement : participez aux Virades de l’espoir avec France Bleu Roussillon, partenaire de la 1ère virade de Perpignan !