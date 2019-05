La première manche du grand prix de France de Triathlon : le club de Poissy s'adjuge les premières places

Châteauroux, France

C'est sous une pluie incessante que la première manche de première division de triathlon à eu lieu hier aux alentours du site de Belle-Isle à Châteauroux. Les Triathlètes ont du faire très attention en raison des routes glissantes notamment en vélo.

La pluie n'a pas cessé de tomber sur le magnifique site de Belle-Isle à Châteauroux. Les passionnés n'ont pas hésité à venir encourager les triathlètes © Radio France - Sylvain ROGIE

Le club de Poissy triathlon à une nouvelle fois brillé de mille feux aussi bien chez les féminines avec la victoire de Sandra Dodet en individuelle. Elle a bouclé l'épreuve Castelroussine composée de 750 m de natation 20 km à vélo et 5 km en course à pied en une heure et une seconde ! Chez les Garçons à 29 ans, Ahthony Pujades s'est imposé en cinquante quatre minutes et trente deux secondes. Champion de France il y a 3 ans, il ne s'était jamais imposé lors du manche de grand prix de France !

Anthony Pujades de Poissy Triathlon s'est imposé à Châteauroux (36) lors de la 1ère manche du grand prix de triathlon © Radio France - Sylvain ROGIE

Champion de France en 2016, le natif de Manosque savourait cette première victoire en grand prix :" _C'est ma première victoire en grand prix alors que je suis sur le circuit depuis quelque temps maintenant_. Enfin elle arrive cette victoire avec une météo assez difficile aujourd'hui. J'ai su être prudent quand il le fallait j'ai pris des risques calculés compte tenu de la chaussée mouillée. J'ai senti assez rapidement que j'avais les jambes aujourd'hui à Châteauroux. J'en ai alors profité." Chez les féminine le club de Poissy Triathlon a également trusté les premières places. Sandra Dodet la numéro trois Française s'est imposée en une heure et une seconde. Quant aux athlètes du Triathlon Club de Châteauroux Métropole 36 (le club organisateur) il se classe huitième sur 16 au classement par équipe. Hannah Kitchen pour sa part se classe 21ème en individuelle.