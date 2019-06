2 inventions iséroises qui vont peut-être changer le sport

Voiron, France

Nos Isérois ont du talent ! On vous fait découvrir deux inventions "made in chez nous" : un chausson et une paire de lunettes. Ils font partie des 56 innovations présentées lors du concours Inosport à Voiron le 6 juin qui décerne des prix aux meilleures avancées technologiques dans le monde du sport. Ces deux inventions pas piquées des hannetons pourraient bientôt changer la vie des sportifs.

Des lunettes numériques...comme dans un jeu vidéo !

Imaginez un peu...vous enfilez une paire de lunettes et vous voyez s'afficher sur les verres des informations en temps réel. Votre rythme cardiaque, votre vitesse, votre nombre de pas, la distance à parcourir, etc. Un peu comme dans un jeu vidéo. C'est le principe d'ActiveLook, les lunettes conçues par l'entreprise grenobloise Microoled.

Lorsqu'Éric Marcellin-Dibon, le PDG de Microoled porte ses lunettes numériques, on les confond volontiers avec des lunettes de trail classiques © Radio France - Nicolas Joly

Le président de l'entreprise Éric Marcellin-Dibon y voit plusieurs usages possibles : "Principalement pour la course à pied, le vélo et tous les sports d'endurance. Mais il y a aussi d'autres sports où l'on peut avoir besoin _d'informations critiques_. Par exemple le saut en parachute ou la voile, pour avoir la vue sur les équipements de navigation même quand on est à l'avant du bateau."

Un seul chausson d'escalade pour six pointures différentes

L'autre invention qui nous intéresse et qui a d'ailleurs remporté le prix spécial Inosport 2019 est le fruit d'un seul homme. Vincent Gattaz, professeur d'EPS au collège des Abrets a eu l'idée de créer un chausson d'escalade réglable. Ici, toute l'ingéniosité réside dans le design : "Il y a deux sangles sur le dessus. Une fois désserrées, on rentre l'avant-pied et on les resserre. On règle ensuite la tige arrière, une sorte de sangle plus large, qui va maintenir le talon dans la chaussure."

Les chaussons d'escalade de Vincent Gattaz se règlent grâce à deux sangles classiques sur le dessus et une sangle spéciale à l'arrière © Radio France - Nicolas Joly

L'idée derrière ce nouveau format c'est qu'un même chausson puisse servir à plusieurs grimpeurs. Ce qui retire une énorme épine du pied des écoles lorsqu'il s'agit d'organiser des cours d'escalade. Vincent Gattaz est d'ailleurs parti de sa propre expérience. "Nos élèves grimpaient sans chaussons d'escalade", constate-t-il, "les stocks de chaussons traditionnels sont impossibles à gérer pour un établissement scolaire. Trop de quantité, trop de pointures, trop d'investissements financiers et trop d'espace de stockage."

Ce chausson réglable s'adresse donc bien aux débutants qui pratiquent en groupe et qui ne disposent pas de leur propre équipement. Une fois produit en série par l'entreprise 9A Climbing, basée à Voiron, le chausson devrait être disponible pour une cinquantaine d'euros.