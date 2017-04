VIDEO 2 Nordistes du même club qualifiées pour la coupe du monde de twirling baton en Croatie

Chloe 14 ans et Claudia 31 ans, membres du petit club de twirling bâton de Préseau dans le Valenciennois sont sélectionnées pour la coupe du monde en Croatie cet été. Mais pour réaliser leurs rêves, elles doivent récolter plus de 3000 euros, elles lancent donc un appel aux dons.

Dans le club de twirling bâton de Préseau, il n' y a que 10 athlètes, et cette année 2 sont sélectionnées pour la coupe du monde en Croatie cet été. Chloé une collégienne de 14 ans qui a commencé la discipline à 6 ans et qui va passer le solo bâton, et Claudia, une prof de SVT de 31 ans qui va terminer sa carrière en beauté en passant la même épreuve que Chloé et l'épreuve artistique. Une très grande fierté pour l'entraineur Michael, dont la sœur Kimberley avait déjà décroché une médaille d'or en 2013.

Pour être au top, les filles vont continuer leur entrainement hebdomadaire d'au moins 6 heures, et bientôt elles vont avoir droit à un coach spécialiste des compétitions internationales pour préparer leurs chorégraphies.

le reportage de Rafaela Biry-Vicente Partager le son sur : Copier

Les principaux concurrents ce sera les Japonais, car chez eux c'est un sport, très couru, certains en font même leur carrière et terminent parfois au cirque du Soleil, bref il y a du niveau mais Claudia y croit Kimberley a réussi pourquoi pas elles. Alors pour suivre son exemple, elles regardent les vidéos de la jeune femme aujourd'hui étudiante.

Pour réaliser leurs rêves, les filles ont besoin de récolter plus de 3000 euros pour une semaine de compétition, avec hôtel et voyage. Le club va organiser plusieurs manifestations et lance aussi une cagnotte en ligne, et une page facebook Soutenez Chloé et Claudia aidez-les à réaliser leurs rêves