20 000 coureurs s'élancent pour cette 41e édition du Marseille-Cassis

La 41e édition d'une course mythique a lieu ce dimanche. Le départ du Marseille-Cassis est donné à 9h, sur la pelouse de l'Orange Vélodrome.

Marseille, France

Le soleil est au rendez-vous pour cette 41e édition du Marseille-Cassis. 20 000 coureurs sont sur la ligne de départ. Ils s'élancent à 9h de l'Orange Vélodrome pour 20km de course. Un tracé mythique du boulevard Michelet jusqu'au Col de La Gineste avant une longue descente jusqu'à Cassis avec la mer en toile de fond. La course est à suivre en direct sur France Bleu Provence, avec nos équipes mobilisées au départ, à l'arrivée et dans le peloton.