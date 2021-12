20 ans après son père Frédéric, Jean-Loup Lepan participe à son premier rallye Dakar

C'est en 2022 que Jean-Loup Lepan va participer, en catégorie moto, à son premier Dakar. Et ça n'est pas une année comme les autres. "On sera 20 ans après le premier Dakar de mon père", explique le jeune homme de 22 ans. Le père, c'est Frédéric Lepan, pilote de moto-cross bien connu des amateurs dans les environs d'Embreville, commune du nord-est de la Somme. Un paternel qui compte 8 participations au mythique rallye, la première en 2002 alors que la course se disputait encore en Afrique, la dernière en 2010, en Argentine.

Depuis le Dakar, au gré des considérations géopolitiques et économiques, est arrivé en 2020 dans le royaume du Moyen-Orient. Mais plus jeune, Frédéric Lepan n'était pas très emballé par la perspective de voir son fils suivre ses traces. "Je voulais avoir une moto mais il ne voulait pas au départ", raconte Jean-Loup. Mais à 11 ans, Frédéric offre sa première moto à son fils et lui lance le défi de participer à une course. "Il me dit "comme tu vas avoir un peu peur tu vas plus m'embêter avec la moto." Et puis première course, deuxième course..." Ça se passe bien, à tel point que Jean-Loup enchaîne les courses et les compétitions. Championnat de Picardie, championnat de France, championnat d'Europe. Il rode ses ambitions dans les terrains boueux.

Des conseils de père en fils

Le Dakar, au départ très peu pour lui. Et puis c'est en regardant son père rouler sur le sable qu'il change d'avis et murit son projet pendant deux ans. "Je me suis dit pourquoi pas, le côté aventure c'est vraiment sympa. Et en plus de pouvoir vivre ça ensemble !". Car Frédéric Lepan, si il ne roule plus en raison de blessures répétées, va accompagner son fils en Arabie Saoudite, qu'ils rejoignent se lundi. Il aura cette fois un rôle d'assistant. "Le plus important dans le Dakar c'est de ne pas perdre de temps, mais pas que sur la moto, aussi le matin pour ne pas se mettre dans le stress. Et après les étapes c'est entre 600 et 800 kilomètres tous les jours, donc la fatigue commence à monter", détaille Frédéric.

Pour sa première participation, Jean-Loup Lepan veut juste "prendre du plaisir". Il visera les hauteurs du classement dans quelques années, en espérant peut-être secrètement dépasser la meilleure performance de son père, une vingtième place en 2005.