Hippisme : 2016 pour Franck Nivard et Bold Eagle, c'est l'Amérique !

France Bleu vous fait revivre les grands moments de l'actualité sportive des athlètes et des clubs normands. En 2016, le Manchois Franck Nivard a remporté son 4e grand prix d'Amérique avec son cheval entraîné dans l'Orne, Bold Eagle.

Fils de Ready Cash, double vainqueur du Grand Prix d'Amérique, Bold Eagle avait l'étiquette de favori pour le Grand Prix d'Amérique 2016. Il a su résister à la pression sous les ordres de Franck Nivard et offert à son driver son 4e Grand Prix d'Amérique.

France Bleu vous fait revivre cette course où, contrairement à ses habitudes, Bold Eagle a pris les devants pour ne plus lâcher le commandement de la course et s'imposer.