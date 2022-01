22ème édition du Rallye Monte-Carlo, découvrez le programme et les nouveautés !

2022 marquera le renouveau du Rallye Monte-Carlo pour sa 90ᵉ édition...et le retour de la "nuit du Turini"

Un rallye recentré vers la Principauté de Monaco, où se situera le parc d’assistance de l'épreuve, sur les quais du port de Monaco, avec épreuves spéciales très relevées, localisées sur les deux départements français des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence.

Au total, 296 km de parcours chronométré. des nouveautés du côté du découpage des 17 spéciales, et le retour de la mythique “Nuit de Turini”.

On retrouvera les secteurs chronométrés emblématiques comme Luceram-Lantosque(15.20km) ou la Penne – Collongues(19.37). Le Col de Turini sera présent en début de l'épreuve, alors qu'il était réservé plutôt à la fin dans les précédentes éditions. Il faut noter que les équipages se frotteront aux nouvelles routes tracées au nord du département des Alpes-Maritimes, qui ont l'air particulièrement exigeantes.

Un renouveau également du côté techniques avec des innovations importantes

Des voitures Hybrides...

En effet, et pour la première fois des voitures hybrides vont participer à la course. Équipées d’une batterie complémentaire de 100 kW (136 ch), qui leur permettront de rouler en mode purement électrique et d’apporter un surcroit de puissance pendant les épreuves spéciales, comme la Toyota Yaris de Sébastien Ogier :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

et du carburant synthétique !

Une autre révolution, après l’électrification, se situe dans le réservoir avec l’utilisation de carburant synthétique, fourni pour le distributeur exclusif de la Fédération Internationale Automobile.

En effet, le carburant, produit combinant le Co2 dans l'atmosphère et de l'hydrogène de synthèse, issu de l'eau et produit avec l'électricité issue de sources d'énergies renouvelables (photovoltaïque, éoliennes entre autres)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Détail des Étapes

Jeudi 20 janvier

la Cérémonie de Départ aura lieu sur la Place du Casino, à partir de 18h45 et précèdera deux épreuves spéciales de nuit entre Vésubie et Bévéra, avec « Luceram / Col Saint-Roch / Lantosque » et « La Bollène-Vésubie / Col de Turini / Moulinet » épreuves traditionnelles qui représentent une quarantaine de kilomètres.

Vendredi 21 janvier

les concurrents se dirigeront plus au Nord des Alpes-Maritimes avec trois épreuves spéciales se déroulant entre Var et Tinée le matin, suivi d’un deuxième passage dans l’après-midi, entrecoupé d’un parc de regroupement et d’un changement de pneumatiques à Puget-Théniers. « Roure / Beuil », « Pierlas / Ilonse », « La Tour-sur-Tinée / Utelle », totalisent chacune une vingtaine de kilomètres, ce qui fera de ce vendredi la journée la plus chargée du Rallye avec 120 km d’ES.

Samedi 22 janvier

Les concurrents devront aller jusqu’à Digne-les-Bains et accomplir ce jour-là également trois épreuves, dont seules deux seront reprises l’après-midi : le Col de la Colle Saint-Michel entre Le Fugeret et Thorame-Haute en début de journée. Ils passeront ensuite par Saint-Jeannet jusqu’à Malijai, et enfin passage à Sisteron pour grimper jusqu’à Saint-Geniez et descendre à Thoard dans une version raccourcie de cette longue épreuve mythique.

Retour sur Digne-les-Bains avec parc de regroupement et changement de pneumatiques, puis descente sur Monaco sans renouveler le passage de la Colle Saint-Michel.

Dimanche 23 janvier

Deux fois deux épreuves resteront à disputer, sans passage par le parc d’assistance, ni changement de pneumatiques après le départ de Monaco. Il s’agira de « La Penne / Collongues », par Saint-Antonin et « Briançonnet / Entrevaux », qui fera office de Power Stage et déterminera peut-être le vainqueur final de cette 90ᵉ édition.

Les équipes engagées

Voici la liste des équipages prévus au départ du rallye, dans la catégorie "reine", désormais baptisée Rally1, selon l’ordre du classement du dernier championnat :

1 – Sébastien Ogier (FRA) – Benjamin Veillas (FRA) – Toyota GR Yaris Rally1

(FRA) – Benjamin Veillas (FRA) – Toyota GR Yaris Rally1 33 – Elfyn Evans (GBR) – Scott Martin (GBR) – Toyota GR Yaris Rally1

(GBR) – Scott Martin (GBR) – Toyota GR Yaris Rally1 11 – Thierry Neuville (BEL) – Martijn Wydaeghe (BEL) – Hyundai i20 N Rally1

(BEL) – Martijn Wydaeghe (BEL) – Hyundai i20 N Rally1 69 – Kalle Rovanperä (FIN) – Jonne Halttunen (FIN) – Toyota GR Yaris Rally1

(FIN) – Jonne Halttunen (FIN) – Toyota GR Yaris Rally1 8 – Ott Tänak (EST) – Martin Järveoja (EST) – Hyundai i20 N Rally1

(EST) – Martin Järveoja (EST) – Hyundai i20 N Rally1 18 – Takamoto Katsuta (JAP) – Aaron Johnston (IRL) – Toyota GR Yaris Rally1

(JAP) – Aaron Johnston (IRL) – Toyota GR Yaris Rally1 42 – Craig Breen (IRL) – Paul Nagle (IRL) – Ford Puma Rally1

(IRL) – Paul Nagle (IRL) – Ford Puma Rally1 44 – Gus Greensmith (GBR) – Jonas Andersson (SUE) – Ford Puma Rally1

(GBR) – Jonas Andersson (SUE) – Ford Puma Rally1 16 – Adrien Fourmaux (FRA) – Alexandre Coria (FRA) – Ford Puma Rally1

(FRA) – Alexandre Coria (FRA) – Ford Puma Rally1 2 – Oliver Solberg (SUE) – Elliott Edmondson (GBR) – Hyundai i20 N Rally1

(SUE) – Elliott Edmondson (GBR) – Hyundai i20 N Rally1 19 – Sébastien Loeb (FRA) – Isabelle Galmiche (FRA) – Ford Puma Rally1

France Bleu Provence et Azur partenaires officiels de l'édition 2022

Les équipes des deux locales France Bleu mettent leurs moyens en commun pour vous faire suivre l'édition 2022 depuis le terrain : reportages, réseaux sociaux, radio et francebleu.fr pour vous rendre compte des moments forts du rallye.

Nous serons également en direct depuis Entrevaux, le dimanche 23 janvier, pour une émission spéciale !