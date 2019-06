24 Heures du Mans : Alonso pour partir en beauté

Le Mans, France

Il a particulièrement savouré les échanges avec le public lors du pesage, ce dimanche place de la République. Tenant du titre avec Toyota, Fernando Alonso s'apprête à disputer ses deuxièmes et dernières 24 Heures du Mans puisqu'il quittera l'endurance à la fin de la saison, qui s'achèvera sur le circuit de la Sarthe.

Après avoir rempli l'an passé son principal objectif, une victoire au Mans dans la perspective de la triple couronne, le pilote espagnol est apparu détendu à six jours du départ. "La première fois c'est toujours un peu plus difficile parce qu'on découvre les choses. Cette année ce n'est pas plus facile mais c'est différent. C'est maintenant que je peux vivre toute l'émotion, tout le rapport au public".

Objectif podium

Les deux équipages Toyota, seul constructeur présent en LMP1, sont ultra-favoris pour la gagne, sauf accident. "J'espère un autre podium et le championnat est un objectif".

Après quatre victoires sur six possibles depuis le début de la saison, une cinquième place suffirait en fait à Alonso pour être sacré champion du monde avec ses coéquipiers Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi.