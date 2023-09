24 heures camions du Mans : une course pour susciter des vocations auprès les femmes

Après les motos, les voitures, les vélos, c'est au tour des camions de prendre possession du circuit Bugatti du Mans (Sarthe). Ce sont les 24 heures camions ce week-end du 23 septembre, l'une des six courses du championnat de France de courses de camions. En 2023, pour la première fois, il n'y a pas de championnat de France féminin. La raison ? Pas assez de compétitrices. Sur les trente pilotes engagés pour cette édition, deux sont des femmes.

L'enjeu est donc important pour les écuries de susciter des vocations. Cela commence par attirer les femmes vers le métier de conductrice poids lourds. Devant le camion jaune et rose fluo du Janiec racing team, les yeux de Stéphanie brillent. Cette mère de deux garçons, coiffeuse-esthéticienne de formation, rêve de passer son permis poids lourds. "De voir une femme conduire un camion pareil c'est quelque chose qui me motive encore plus. Je ne veux rien lâcher et partir dans le monde du transport."

Pour inciter d'autres femmes à s'engager dans cette voie professionnelle, l'écurie a fait venir Marion et Lexie. Ces deux conductrices de poids lourds participent à la télé réalité "Les reines de la route" diffusée sur 6ter. Ensemble, elles comptent 120.000 abonnés sur le réseau social Instagram. "Nous sommes là pour montrer que n'importe qui peut faire ce métier, pas besoin d'avoir de la force, d'être grand ou petit. C'est accessible et ouvert à tous", affirme Marion. "C'est d'autant plus important de soutenir cette team pour mettre à l'honneur les femmes", ajoute Lexie*.*

Cette écurie, c'est celle de Jennifer Janiec. Cette femme est actuellement treizième au classement général ainsi que championne de France 2019 et 2022. Avec Céline Miral, elle fait partie des deux seules femmes engagées dans cette édition des 24 heures du Mans camions. "Il y a peut-être certaines femmes qui ont peur. Les portes ne sont pas forcément fermées mais c'est difficile d'engager une saison parce que ce sont de gros budgets", tente d'expliquer Jennifer Janiec. "J'aimerais qu'on soit plus nombreuses par la suite." Il faudrait trois pilotes femmes supplémentaires pour rétablir un championnat de France féminin de courses de camions.