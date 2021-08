24 heures du Mans : Alonso au volant d'une Formule 1 samedi pour la parade Alpine

Pour célébrer son retour dans la catégorie reine des 24 heures du Mans, Alpine offre ce samedi aux spectateurs de la 89e édition une parade en lever de rideau de la course. Les pilotes F1 Fernando Alonso et Esteban Ocon seront présents.

C'est désormais officiel : une Formule 1 pilotée par Fernando Alonso roulera sur le circuit ce samedi 21 août, en lever de rideau de la 89e édition des 24 heures du Mans. Et c'est même une parade Alpine que les spectateurs vont découvrir juste avant le départ de la plus grande course d'endurance auto au monde. L'autre pilote F1 de la marque Esteban Ocon sera aussi présent avec une A110 GT4, trois semaines après sa victoire au Grand Prix de Hongrie.

Tout le programme compétition d'Alpine représenté

Prévue à 14h10, un peu moins de deux heures avant le départ des 24 heures, "la parade présentera l’étendue sans équivalent du programme compétition d’Alpine" selon le communiqué de la marque. Pierre Thiriet sera lui au volant de l’A470 victorieuse de la catégorie LMP2 en 2018 et 2019, tandis que "Manu Guigou complètera ce panorama du programme compétition d’Alpine avec l’A110 Rally".

"Cinq A110S de série confiées à des personnalités évolueront à leurs côtés, avec notamment Nicolas Longuet, pilote Alpine eSports Team, Lilou Wadoux, actuellement deuxième de l’Alpine Elf Europa Cup et leader de la catégorie Junior, ou encore Laurent Rossi, CEO d’Alpine".