24 Heures du Mans : Alpine est passé par toutes les émotions en 4 ans !

Alpine dispute ce week end les 24 Heures du Mans pour la cinquième fois. Et depuis 2013 elle a affronté tous les scénarios avec une victoire, un podium mais aussi de cruelles désillusions. Son parcours résume bien tout ce qui peut se produire dans cette course aussi légendaire qu'impitoyable.

Les 24 Heures du Mans appartiennent au top 3 des courses automobiles au monde (avec le GP de Monaco et les 500 miles d’Indianapolis). Chaque année plus de 250 000 spectateurs envahissent le circuit sarthois pour assister à cette épreuve toujours fertile en rebondissements. Elle n’est jamais gagnée tant l’usure mécanique et humaine devient importante au fil des heures. Le team Alpine a pu expérimenter de nombreux imprévus depuis 2013 et son retour sur les circuits.

2013 : saleté de gravier !

C’est une toute jeune équipe qui se présente dans la Sarthe en juin 2013. Fondée au début de l’année l’entité Signatech-Alpine a connu un encourageant début de championnat d’Europe d’endurance (un podium à sa deuxième course). Les pilotes titulaires de la saison, Nelson Panciatici et Pierre Ragues, se voient adjoindre un autre français : Tristan Gommendy. Malheureusement ce dernier sera le héros malheureux de l’A450b. Dès la troisième heure de course il perd un élément de suspension au début de la ligne droite des Hunaudières et sort de la piste au freinage de Mulsanne. La voiture s’arrête brutalement dans le bac à gravier et l’un des petits cailloux sectionne la courroie d’alternateur ! Un incident rarissime…. qui plombe totalement la course de l’équipage ! L’Alpine parviendra à rejoindre son stand pour réparer puis à reprendre la piste en 18e position LMP2. Le lendemain elle franchira la ligne d’arrivée en 8e position dans sa catégorie.

Beaucoup (trop) de temps au stand en 2013 - signatech-Alpine

2014 : la remontada de Nelson

Nelson Pantiatici est le seul pilote 2013 conservé dans l’équipe. Au Mans il fait équipe avec le français Paul-Loup Chatin et l’anglais Oliver Webb. La course se déroule parfaitement pendant 15 heures et le podium est largement à sa portée. Les Bleus, qui ont pointé en tête à sept reprises, sont deuxièmes lorsque Chatin est signalé au ralenti, peu après à 9 h du matin. Retour laborieux au stand, il fait changer le porte-moyau avant gauche (12 minutes d’intervention) et l’Alpine reprend la course en cinquième position. Le podium semble perdu mais un concurrent mieux classé est à son tour victime d’un problème. Nelson Panciatici se retrouve quatrième à une heure de l’arrivée. Et le champion d’Europe 2013 va s’arracher pour aller chercher la troisième place ! Premier podium dès la deuxième participation.

Exceptionnelle fin de course de Nelson Panciatici en 2014 - signatech-Alpine

2015 : garage fermé pendant la nuit

En 2015, la marque aligne toujours son A450b, voiture un peu vieillissante et qui connait un début de championnat du monde difficile (un abandon et une cinquième place). Mais l’Alpine semble quand même dans le coup en début de course. Hélas la fin sera brutale avec une violente sortie de piste à 22h40 à Mulsanne. Paul-Loup Chatin a perdu la voiture au freinage et l’Alpine tape le rail avec violence. Alpine était alors troisième….. et la mort dans l’âme l’équipe baisse le rideau de fer de son stand : c’est le geste qui officialise un abandon.

2016 : la victoire malgré l’épée de Damoclès

Cette fois le team s’est doté d’un châssis dernière génération (Oreca 07), d’un pilote venu du LMP1 (Nicolas Lapierre) et d’une seconde voiture sur la grille de départ. Et Alpine est considérée comme l’une des deux favorites de l’épreuve. Mais qu’elle sera dure à aller chercher cette victoire ! Le départ est donné sous une forte pluie derrière le safety car. Une heure plus tard, lorsque la course est lancée pour de bon, le team fait un choix trop conservateur sur une piste en cours d’assèchement. Ce qui se traduit par un arrêt supplémentaire et une douzième place LMP2 après deux heures de courses. Mais le stand ne s’alarme pas et, conscient de la valeur de la voiture et de l’équipage, lance une chasse aussi progressive que spectaculaire. L’Alpine n°36 est deuxième à 20 h puis passe en tête deux heures plus tard. Le retard est comblé… mais le stress s’accroît à cause d’une petite fuite d’eau. En profitant des neutralisations la voiture est brièvement rentrée deux fois au garage à 23h et 1h pour une inspection. La seconde partie de la course se fera avec la menace de la casse à tout moment. Mais l’A 460 poursuivra sa route victorieuse jusqu’à l’arrivée ! La Marseillaise, reprise en cœur par le public, va saluer sa brillante (mais stressante) victoire. L’autre Alpine n’a pas eu la même réussite avec un abandon à 7h du matin après un problème de frein qui a expédié Nelson Panciatici dans le rail à la chicane Forza. Dommage pour le « gardien du temple » (il est dans l’aventure depuis le début) qui pointait alors en quatrième position.

L'immense bonheur de la victoire en juin 2016 - Signatech-Alpine

A quoi s’attendre en 2017 ?

Les précédents épisodes ont démontré à quel point cette course est imprévisible. La seule certitude… c’est qu’Alpine est moins souveraine dans son championnat en 2017. La malchance lui a couté la victoire ou au moins un podium en Angleterre lors de la première manche, mais la marque normande n’a jamais été dans le coup en Belgique lors de la manche suivante. Sur le tracé de Spa-Francorchamps, elle s’est révélée rapide sur un tour mais pas sur la durée. En course les deux voitures ont souffert d’une trop grande dégradation des pneus. Un phénomène accru sur la n°36 (Dumas-Menezes-Rao) à cause d’un problème électronique qui l’a privé de son système anti patinage. Parviendra-t-elle à corriger le problème au Mans, pendant une course qui sera disputée sous de fortes températures ? L’une des clés sera là….. sans compter les multiples aléas qui font la légende, la beauté mais aussi la cruauté, de cette course unique au monde ! En qualification les Bleus sont restés prudents avec les 8e et 11e chronos. Mais la course sera longue et la valeur globale des équipages Panciatici-Negrao-Ragues (n°35) et Dumas-Menezes-Rao (n°36) vaut aux deux Alpines de figurer parmi les prétendantes au podium dans cette catégorie LMP2 très disputée !