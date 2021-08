24 Heures du Mans : Alpine pour l’instant distancée par des Toyota irrésistibles

Troisième à la tombée de la nuit, troisième au lever du jour. En apparence aucun changement pour l’Alpine engagée aux 24 Heures du Mans et considérée comme la principale adversaire de Toyota. Mais l’écart s’est creusé avec un passif de quatre tours. Conséquence d’un début de nuit animé.

“_Comme toujours, la nuit mancelle recèle de nombreux pièges et nous n’y avons malheureusement pas échapp_é” résume ce matin Philippe Sinault, le directeur sportif. Allusion à ces quelques minutes perdues peu après 23h quand Matthieu Vaxivière est parti à la faute au freinage de la première chicane des Hunaudières. “Une erreur en dépassant des retardataires” explique le jeune pilote. “J’ai sous-estimé l’humidité de la piste et cela n’a pas pardonné avec les (pneus) slicks. Les pneus arrière ont immédiatement bloqué. Fort heureusement, nous avons pu continuer et nous sommes toujours bien placés pour viser quelque chose de beau. La course est encore loin d’être finie.” observe le pilote.

Plus tôt dans la course, l’Alpine avait déjà perdu une minute après un tête à queue de Nicolas Lapierre, trop agressif sur l’accélérateur en sortie de virage sur une piste humide. Ces deux erreurs humaines ont couté environ quatre minutes, soit une partie des quatorze minutes de retard (quatre tours) sur la Toyota de tête, suivie par l’autre proto japonais. Sauf incident majeur dans le clan nippon, la marque normande ne peut viser que la troisième marche du podium. Mais les dernières heures sont souvent fertiles en rebondissement quand les pilotes et les mécaniques fatiguent au fil des kilomètres.

