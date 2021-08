24 Heures du Mans : Alpine troisième des qualifications

Il a multiplié les tentatives quand les Toyota étaient déjà rentrées au stand, certaines de leur victoire, mais Nicolas Lapierre n’a pas réussi à bousculer la hiérarchie. Le pilote Alpine s’est classé troisième des qualifications ce jeudi soir sur le circuit des 24 Heures du Mans.

Intouchables Toyota

Cette Hyperpole, dernière séance de qualification, a basculé dès le début avec un premier chrono retentissant de Kamui Kobayashi : 3’23”900, soit près de trois secondes sous la précédente marque référence ! Le pilote japonais, auteur du record de piste en 2017, a confirmé son statut de meilleur chasseur de pôles ces dernières années. Seul son coéquipier Brendon Hartley, sur l'autre Toyota, a pu s’approcher avec un chrono plus lent de 3/10e de seconde. D’abord reléguée en quatrième position, l’Alpine a haussé le rythme pour venir chiper la troisième place au team américain Glickenhaus. C’était l’objectif prioritaire pour confirmer sa position de challenger officiel de Toyota dans cette 89e édition de la plus grande course d’endurance au monde.

Toyota, avec sa nouvelle hypercar, dispose donc de la voiture la plus rapide. Mais pour gagner au Mans, il faut deux qualités : vitesse et fiabilité. Il est très rare de voir un nouveau modèle traverser les 24 Heures sans soucis mécaniques. Ce sera donc la menace pour Toyota pendant la course, contre une Alpine A480 distancée en qualification… mais d’une ancienne génération à la robustesse réputée sur 5.000 km, ce qui correspond à la distance classique des 24 Heures.