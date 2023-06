24 Heures du Mans : comment les nouvelles équipes en Hypercar ont choisi leurs pilotes ?

Les premiers essais officiels débutent ce mercredi sur le circuit des 24 Heures du Mans. Avec une densité jamais vu depuis la création du WEC en 2012 : 16 voitures sont engagées dans la catégorie reine, signe de la vitalité retrouvée de ce championnat . Les arrivées de Ferrari, Porsche, Cadillac, Peugeot et Vanwall ont donné de l’épaisseur à la classe Hypercar. Le décryptage des équipages permet de comprendre que chaque nouveau constructeur a suivi sa propre philosophie de recrutement.

Ferrari : uniquement dans le vivier interne

Le retour de Ferrari dans la catégorie reine après un demi-siècle d’absence faisait rêver de nombreux pilotes rompus aux batailles récentes contre Toyota en LMP1 puis en Hypercar. L’intérêt pour la mythique combinaison rouge était aussi perceptible ces deux dernières années chez les meilleurs pilotes de LMP2. Mais les dirigeants de Maranello ont fait un choix assez extrême : aucun recrutement en dehors de la maison rouge. Cinq des six pilotes alignés en Hypercar couraient déjà pour Ferrari en GT. Seul Antonio Giovinazzi vient de l’univers de la Formule 1…. où il était membre de la Ferrari Drivers Academy !

Ferrari a donc fait le choix des pilotes maison rompus à l'Endurance, tous cumulent de nombreuses participations aux 24 Heures du Mans, et habitués aux bagarres toujours très viriles de la catégorie GT. Il leur faut maintenant gérer le passage aux prototypes. Parmi ces pilotes Antonio Fuoco est celui qui s'est fait le plus remarquer depuis le début de la saison, avec le meilleur et le pire. L’Italien a d'abord claqué une pole position à Sebring devant les Toyota, avant de se rendre coupable d’une grossière erreur avec un crash en sortant des stands en pneus froids à Spa-Francorchamps.

Toujours une Ferrari sur le podium depuis l'ouverture du championnat 2023 - WEC

La stratégie de Ferrari n’est toutefois pas remise en cause par le résultat d’ensemble de ce début de saison 2023. La Scuderia a réussi trois podiums en trois courses et elle arrive au Mans avec le statut de challenger numéro 1 de Toyota. Paradoxal pour la seule écurie du plateau qui n’a aucun pilote ayant déjà couru dans la catégorie reine

Cadillac a cherché l’expérience de l’élite

Le choix de Cadillac est très opposé à Ferrari. Sur les neufs pilotes engagés au Mans, quatre ont déjà disputé les 24 Heures dans la catégorie reine. Le néo-zélandais Earl Bamber a même remporté l’édition 2015 avec Porsche. Sébastien Bourdais collectionne trois podiums avec Peugeot (2007, 2009 et 2011). Richard Westbrook et Luis Felipe Derani étaient de l'aventure Glickenhaus en 2021 et 2022. Même ceux qui n’ont jamais roulé en LMP1 ou Hypercar présentent une belle carte de visite : Scott Dixon et Alex Lynn se sont imposés en GT respectivement lors des éditions 2016 et 2020.

Sébastien Bourdais au volant de la Cadillac #3 - 2023 FIA WEC FocusPackMedia - Harry Parvin

Pour l’instant Cadillac n’a pas vraiment brillé depuis le début du championnat du monde avec des quatrièmes places. Mais sa voiture va vite et devrait se sentir à l’aise sur le tracé sarthois. Si la mécanique tient, le pedigree des pilotes laisse présager une grosse compétitivité.

Porsche : un savant dosage

L’écurie allemande a en partie copié la philosophie Ferrari en intégrant majoritairement ses pilotes de GT, à commencer par ceux qui y ont gagné les 24 Heures avec la firme de Stuttgart : Frédéric Makowiecki, Laurens Vanthoor, Kevin Estre et Michaël Christensen. Mais contrairement à la Scuderia, Porsche est allé chercher l’expérience de la catégorie reine avec deux anciens vainqueurs en LMP1 : Nick Tandy lauréat en 2015 et surtout le revenant André Lotterer, victorieux lors des éditions 2011, 2012 et 2014 avec Audi.

Porsche a privilégié ses pilotes en GT, sans négliger l'expérience de deux anciens vainqueurs en LMP1 - 2023 FIA WEC FocusPackMedia - Harry Parvin

Aux deux Porsche engagées à l’année sur le WEC s’ajouteront deux autres 963 dans cette édition du Centenaire. Celle qui dispute le championnat américain (une victoire cette saison) mais aussi une “cliente” alignée par l’écurie Jota. Sur cette dernière, à surveiller le jeune chinois Yifei Ye, pressenti comme l’un des grands espoirs de l'Endurance. Lors des 6 Heures de Spa, c’est même lui qui a signé le meilleur tour de toutes les Porsche, usines ou privée. Il est sous contrat avec le constructeur allemand.

Peugeot a ratissé large

Contrairement à Ferrari, Cadillac et Porsche, Peugeot n’avait plus aucun programme en Endurance depuis son retrait de la discipline début 2012. Pas de vivier interne donc il a fallu aller piocher ailleurs et d’une façon assez large. La meilleure prise est celle de Loïc Duval, vainqueur avec Audi en 2013 et régulièrement présent au Mans en LMP2 depuis le départ de la marque aux 4 anneaux fin 2016.

Loïc Duval, ancien vainqueur avec Audi, l'atout de Peugeot - FIA WEC FocusPackMedia - Gabi Tomescu

Sinon Peugeot a recruté Jean-Éric Vergne et Paul Di Resta pour leur vitesse (tous deux ex pilote de F1) couplée à une solide expérience de l’Endurance. Gustavo Menezes, ex pilote Alpine et Rébellion, a aussi un bon vécu dans la discipline, à l’inverse de Mikkel Jensen et Nico Müller. Pour l’instant difficile de juger ses équipages par rapport à la concurrence en raison du manque de performance des 9X8. La modification de la balance des performances avant les 24 Heures devraient toutefois permettre au Lion de rugir avec davantage d’autorité dans le peloton.

Vanwall : la tête d’affiche exclue avant les 24 Heures

Derrière la marque Vanwall se cache Bykolles, l’écurie autrichienne qui n’a jamais vu le drapeau à damier en cinq participations au Mans. Et le début de saison 2023 confirme la faiblesse de cette Hypercar dans la lignée de l’ex LMP1. Deux abandons en trois courses avec à chaque fois Jacques Villeneuve au volant. Si la responsabilité du Canadien n’était pas en cause à Portimao (rupture d’un disque de frein), il a été impliqué dans un accrochage à Spa-Francorchamps dès son premier relais. Le champion du monde de F1 en 1997 se plaignait d’une voiture qui ne lui inspirait pas confiance. Il a été écarté sans ménagement par le patron de l’écurie avant même de pouvoir faire son retour au Mans, 15 ans après son podium avec Peugeot.

La Vanwall espère surtout finir les 24 Heures - 2023 FIA WEC FocusPackMedia - Marcel Wulf

Le français Tristan Vautier a été appelé pour remplacer Villeneuve. Il ne compte qu’une participation aux 24 Heures l’an dernier en LMP2 avec l’équipe ARC Bratislava. Son coéquipier Esteban Guerrieri sera un débutant au Mans (cas unique dans la catégorie Hypercar). Seul le troisième membre du trio, Tom Dillmann, a un peu de vécu mais avec Bykolles justement ! Donc lui aussi n’a jamais pu rallier l’arrivée….

Bilan : seuls 19 des 48 pilotes ont fait Le Mans dans la catégorie reine

Chez Toyota, les six pilotes ont tous disputé et gagné les 24 Heures au moins une fois dans leur carrière. Le constructeur japonais est donc largement devant en termes d'expériences. Glickenhaus, présent depuis 2021, compte aussi quatre pilotes avec un vécu dans la catégorie reine, dont Romain Dumas, double vainqueur en 2010 (Audi) et 2016 (Porsche). À elles-seules ces deux écuries alignent donc dix pilotes qui ont disputé la course dans l’élite. Les neuf autres avec de l’expérience en LMP1 ou Hypercar sont réparties dans quatre écuries débutantes : Cadillac, Peugeot, Porsche et Vanwall. Sinon ce sera la découverte de la catégorie reine pour tous les pilotes Ferrari. Un choix singulier !