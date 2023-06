24 heures du Mans : Ferrari remporte l’édition du centenaire pour son grand retour après 50 ans d’absence

Après cinq éditions sous le règne de Toyota, les 24 heures du Mans 2023 ont sacré Ferrari ce dimanche. La marque italienne faisait son retour sur le circuit de la Sarthe, après 50 ans d’absence en catégorie reine. Du suspense, des coups de théâtre, du panache et un final aux allures de grand prix : dès le départ donné par la star mondiale du basket LeBron James, cette édition du centenaire a ravi 325 000 spectateurs, selon les chiffres communiqués par l'Automobile club de l'ouest. La course s’est déroulée à guichet fermé et enregistre un record de fréquentation.

Une édition particulièrement haletante

Dès le premier tour , le combat a fait rage en catégorie Hypercar. Après des heures de mano a mano, la course a réellement basculé à l’avantage de Ferrari N°51 pilotée par James Calado, Antonio Giovinazzi et Alessandro Pier Guidi à moins de deux heures de l’arrivée, après une faute de pilotage chez Toyota. La N°8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa était parvenue à revenir à moins de dix secondes d'écart de l'italienne avant son crash au virage d'Arnage. Le dernier titre de Ferrari aux 24 heures du Mans en catégorie reine remontait à 1965.

La Cadillac N°2 se classe troisième. Le Sarthois Sébastien Bourdais sur la Cadillac N°3 termine au pied du podium.

On retiendra aussi la course magnifique de Peugeot, qui menait à minuit, jusqu’à une faute de pilotage à 3h du matin. La marque française a fait bien mieux que de la figuration, les mécaniques ont tenu jusqu'à 3 heures de l'arrivée. Ces 24 heures du Mans 2023 sont enfin une déception pour Porsche, qui a cumulé les ennuis.

En LMP2, ces 24 heures du Mans 2023 sont remportées par Inter Europol Competition, c'est la première victoire d'une écurie polonaise. Corvette s'impose dans la catégorie GT.