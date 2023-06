24 heures du Mans : "Forza Ferrari !", le public en joie pour le passage des voitures au pesage

"Forza Ferrari", crie Gauthier, 12 ans, appuyé contre la barrière. Sous ses yeux défilent les deux hypercars de Ferrari. Ce samedi 3 juin, les bolides n°50 et 51 étaient les derniers à passer au pesage, c'est-à-dire aux vérifications techniques et administratives des voitures engagées dans le centenaire des 24 heures du Mans.

L'adolescent a fait le déplacement depuis Orléans avec son père. "Superbe !" s'exclame Gauthier en voyant les deux bolides rouges et jaunes. Cela fait 8 heures qu'il patiente en plein soleil sur la place de la République au Mans pour ce moment. "Ce sont des pépites, on n'en voit pas tous les jours ! La forme, les couleurs, les sponsors".

Derrière ce fan de Ferrari, Guillaume son père sort de temps en temps un mouchoir de sa poche. Les larmes aux yeux il n'arrive pas à "expliquer sa passion". "On attend ça depuis tellement longtemps !" Cela fait 50 ans que Ferrari n'a pas roulé en hypercar, la catégorie-reine.

Un fan de la marque Ferrari agite un drapeau au passage des bolides. © Radio France - Lucie Amadieu

L'émotion concerne aussi celui qui sera au volant d'un de ces bolides, le pilote Alessandro Pier Guidi. "C'est bien ! C'est incroyable on n'espérait pas être ici il y a quelques années mais nous y sommes. Il me tarde de commencer à piloter."

L'écurie italienne se fixe d'abord l'objectif de terminer la mythique course d'endurance automobile. Mais le constructeur italien ne dirait pas non à un dixième titre au Mans. Pour le moment, Ferrari compte 9 victoires sur le circuit manceau : c'est la troisième marque sur le podium derrière Audi (13 victoires) et Porsche (19 victoires).