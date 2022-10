JO 2024 : les organisateurs des 24 heures du Mans "travaillent déjà" sur la question de la sécurité

Comment assurer la sécurité lors de l'édition 2024 des 24 heures du Mans ? La question se pose déjà en raison des Jeux Olympiques 2024. L'évènement va nécessité beaucoup d'agents de sécurité. Conséquence : de nombreux organisateurs d'évènements sportifs ou culturels craignent pour la tenue de leurs évènements. L'Automobile club de l'Ouest, l'organisateur des 24 heures du Mans a "identifié le sujet". Ce vendredi 28 octobre 2022, l'ACO assure "déjà travailler dessus en lien avec les prestataires".

À titre indicatif, 110 agents de sécurité sont nécessaires pour l'organisation de la parade des pilotes. En 2016, année particulière en raison des nombreux attentats de 2015 et de la venue de plusieurs personnalités comme Jackie Chan, 800 agents de sécurité ont été embauchés pour la course.

Les Jeux Olympiques 2024 vont nécessiter beaucoup d'agents de sécurité. "Cet événement demande 45 000 policiers et gendarmes par jour pendant trois mois", affirme le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur France Inter jeudi 27 octobre. Les JO seront la priorité "avec la crise terroriste et les difficultés d'ordre public que nous connaissons". "Toutes les unités de forces mobiles, CRS et gendarmes mobiles seront donc pris par les Jeux olympiques." Un évènement qui, selon Gérald Darmanin, arrive "une fois par siècle".

Comment organiser les autres grands événements prévus entre mai et septembre 2024 ?

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, appelle "chacun à faire des efforts". "Moi, je vais annuler les congés des policiers et gendarmes entre juin et septembre 2024", précise-t-il. Il assure cependant que "ça ne veut pas dire que les autres événements ne peuvent pas se tenir". Ils devront se tenir "dans des conditions qui permettent d'avoir moins de forces de sécurité que d'habitude". Gérald Darmanin rappelle que "ce n'est pas à [lui] ou aux préfets d'annuler tel ou tel évènement". C'est aux évènements de s'adapter. Les organisateurs des événements culturels seront reçus par la ministre de la Culture et des Sports, Rima Abdul-Malak, en début de semaine prochaine.

L'organisateur des 24 heures du Mans pointe un autre problème

Il n'y a pas que les agents de sécurité qui seront extrêmement sollicités : "Au delà des agents de sécurité, cela concerne aussi d'autres métiers, tels que les secouristes par exemple".