24 heures du Mans : Jim Glickenhaus le mystérieux cow-boy du circuit

Avec son chapeau de cow-boy et sa chemise bleu, Jim Glickenhaus semble tout droit sorti d'un western hollywoodien. Pourtant l'homme de 71 ans n'est pas sur le circuit pour faire de la démonstration. À la tête de l'écurie américaine Glickenhaus, il présente cette année deux voitures qui seront en concurrence avec Toyota et Alpine dans la catégorie hypercar. Un rêve pour cet ancien réalisateur de films hollywoodiens passionné d'automobile.

Portrait Jim Glickenhaus Copier

Milliardaire avec le film "The Exterminator"

Né en 1950 à New-York et passionné par le cinéma, Jim Glickenhaus va très vite se diriger vers le métier de réalisateur. Après avoir sorti une vingtaine de films dans les années 80, c'est avec le film de sciences fiction "The Exterminator" qu'il va connaître un véritable succès. " J'ai adoré réaliser des films, mais le film "The Exterminator m'a vraiment fait basculer dans une autre dimension. Il m'a rapporté beaucoup d'argent. Du coup, j'ai investi la moitié dans des placements boursiers et l'autre dans les voitures de courses".

Le film "The Exterminator" lui a permis de devenir milliardaire - Capture d'écran Youtube

Un passionné de Ferrari

Depuis tout petit l'homme au chapeau est aussi passionné par le sport automobile. Avec l'argent gagné grâce au cinéma, il commence à collectionner des voitures de courses, et principalement des Ferrari, marque de voiture qu'il apprécie particulièrement. "Pour moi les plus belles voitures ce sont les Ferrari, c'est presque un modèle parfait".

Dernières vérifications pour l'équipe Glickenhaus avant le top départ pour les 24 heures du Mans. © Radio France - Jean Rinaud

Revenir avec ma propre voiture sur le circuit, c'est réaliser mon rêve

Après avoir collectionné de nombreuses voitures emblématiques, Jim Glickenhaus décide de passer à l'étape supérieure en créant sa propre écurie, avec un seul objectif en tête, voir sa propre voiture sur le circuit des 24 heures du Mans. "Le Mans est la cathédrale des sports automobiles. Je suis allé voir la course des 24 heures en 1969, dans ma tête je me suis toujours dit qu'il fallait que je revienne un jour sur le circuit avec ma propre voiture. C'est en quelque sorte réaliser mon rêve."

Le box de l'écurie Glickenhaus fait parti des nouvelles attractions du circuit. © Radio France - Jean Rinaud

Romain Dumas, pilote d'expérience

En 2014 il va créer sa propre écurie "Glickenhaus" qu'il va très vite agrémenter de pilotes de renoms comme Romain Dumas, double champion des 24 heures du Mans et champion du monde d'endurance. En 2021 il est donc prêt et présente donc deux voitures en catégorie Hypercar pour la course mancelle avec à sa tête le célèbre pilote français. "Romain est un pilote excellent. Il a une histoire avec Le Mans et c'est important car cette course est difficile. Il ne s'agit pas d'être le plus rapide sur un tour, il s'agit d'être le plus rapide sur 24 heures". Même si les essais qualificatifs n'ont pas été très prometteurs pour son écurie, Jim Glickenhaus croit encore au podium, et espère concurrencer Toyota et Alpine ce week-end. Et si jamais les résultats n'étaient pas à la hauteur, l'homme au chapeau l'assure : "On sera prêt pour le centenaire en 2023, croyez-moi".

Pour la course des 24 heures du Mans, les deux voitures Scuderia Cameron Glickenhaus 007 partiront à la quatrième et la cinquième position dans la catégorie hypercar.

