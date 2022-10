24 Heures du Mans 2023 : l'affiche du centenaire dévoilée, la billetterie ouvre le 21 octobre

C'est un événement en soi pour les fans des 24 Heures du Mans : l'affiche officielle de l'édition 2023, celle du centenaire de l'épreuve, a été dévoilée ce mercredi 12 octobre par l'Automobile club de l'Ouest. Elle permet à l'ACO d'annoncer la date de l'ouverture de la billetterie : ce sera le vendredi 21 octobre à 10 heures. Cette édition des 100 ans va réunir les 10 et 11 juin 2023 au Mans un plateau exceptionnel, marquant le retour à l'endurance de grands constructeurs.

ⓘ Publicité

Une affiche pleine de symboles

L'affiche officielle des 24 Heures du Mans 2023 met en scène les six constructeurs engagés dans la catégorie-reine des Hypercars puisque Ferrari, Porsche, Cadillac, Peugeot et Glickenhaus tenteront en effet de détrôner Toyota , le tenant du titre. Scène de nuit , feu d'artifice : le visuel fait écho aux éléments qui ont construit la légende de la plus grande course d'endurance au monde puis cent ans. En référence à celle de la toute première édition en 1923, cette affiche 2023 comporte aussi une chouette perchée dans un arbre , que les connaisseurs auront reconnue au premier coup d'œil.

À lire aussi Le trophée du centenaire des 24 Heures du Mans a été dévoilé

Bientôt l'ouverture de la billetterie

La billetterie ouvre le vendredi 21 octobre à 10 heures et devrait être prise d'assaut, tant l'événement est attendu. Quatre modes de réservation sont prévus :

En se connectant à : ticket.24h-lemans.com , site officiel pour réserver et payer en ligne.

En téléphonant directement au service billetterie de l’ACO : 02 43 40 8000 ou par e-mail à l’adresse ticket@lemans.org

Pour les Comités d'Entreprise : https://www.lemans.org/fr/page-grid/comite-dentreprise/2472

Dans l’une des quatre boutiques officielles des 24 Heures du Mans (Le Mans, Paris, Tours, Rouen)

Le billet Entrée Semaine-Course est au tarif "Early" de 94 euros. Ce tarif est valable jusqu’au 28 février 2023. Passée cette date, les billets seront au tarif de 102 euros. Le billet Entrée Week-End-Course est lui disponible en tarif "Early" à 83 euros, tandis que le plein tarif est fixé à 91 euros. D'autres formules seront également disponibles. Les Membres ACO bénéficient eux d'un tarif préférentiel de 61 euros pour le billet "Entrée Semaine-Course".

Comme pour l'édition 2022, l'ACO met en place un "green ticket", qui offre sur justificatif 10% de réduction aux spectateurs se rendant au Mans avec un moyen de transport "vertueux" : véhicules hybrides, hybrides rechargeables, électriques, TGV ou TER.