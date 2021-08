24 Heures du Mans : l'américain Glickenhaus réalise le meilleur temps de la journée-test

Les moteurs ont vrombi sur le circuit des 24 Heures du Mans ce dimanche 15 août à l'occasion de la journée-test. Pendant neuf heures, de 9h à 13h puis de 14h à 19h, les 62 équipes ont pu mettre à l'épreuve leurs voitures sur le circuit.

Glickenhaus a notamment réalisé le meilleur chrono avec son hypercar en 3'29''115, quelques dixièmes de secondes devant Toyota (3'29''340) qui occupe la deuxième et troisième place, suivi d'Alpine avec un temps de 3'30''111.

Prendre la température du sol, un rituel régulier devant les garages © Radio France - Raphaël Cann

Si l'écurie américain réalise la meilleure performance, leur pilote, Romain Dumas, garde un bilan mitigé de cette journée : "on a des petits problèmes que l'on connait quand on commence au Mans : la radio qui marche pas bien, les températures de frein à bien régler, bien mettre l'air dans la voiture pour refroidir le pilote", détaille le double vainqueur des 24h du Mans. "Des petits détails, mais rien de grave."

Le duel Alpine-Toyota

Ce fut aussi l'occasion de découvrir la nouvelle catégorie reine des hypercars, qui rebat les cartes d'une compétition dominée depuis trois ans par Toyota avec notamment le retour d'Alpine.

"Si on compare, leur voiture est meilleure en termes de fiabilité, mais bon, nous sommes plus rapide normalement dans les lignes droites", analyse le pilote de Toyota, l'argentin Jose Maria Lopez. "Cette année, si on a des problèmes, on risque même de ne pas être sur le podium, alors il faut faire attention."

"A nous de faire notre course, on sait que Toyota sera un tout petit plus rapide à la régulière", précise le pilote d'Alpine, Nicolas Lapierre, "A nous de rester derrière, de les mettre sous pression, on a une voiture fiable, mais c'est une machine de guerre, ils ont beaucoup de personnel, fait des simulations, on verra bien."

En catégorie LPM2, le meilleur chrono a été réalisé par l'équipe d'Idec Sport avec 3'31''105. "C'est l'année la plus ouverte depuis 2017, les écarts avec les LMP2 sont très faibles, au moindre problème vous pouvez passer de deuxième ou troisième à vingtième", ajoute Romain Dumas.