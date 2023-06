24 Heures du Mans : l'ascension fulgurante de Lilou Wadoux et Doriane Pin

Lilou Wadoux et Doriane Pin, respectivement âgées de 21 et 19 ans, seront des benjamines parmi les 186 pilotes engagés aux 24 Heures du Mans. Mais attention au talent et à la fougue des deux françaises, pas du tout intimidées face aux pilotes chevronnés. Elles viseront une victoire de catégorie dans cette édition du Centenaire, pour marquer les esprits en vue de leur but ultime : intégrer une écurie en Hypercar.

Lilou Wadoux déjà dans l’Histoire

Débutante en Sarthe il y a un an (13e à l’arrivée), Lilou Wadoux a pris de la hauteur au moment de s’engager dans ses deuxièmes 24 Heures du Mans. La jeune picarde est désormais pilote officielle Ferrari, en GTE Am, et première femme gagnante d’une manche en WEC. “J’espère que ça montrera à d’autres jeunes femme que tout est possible, qu’il faut oser !” nous disait-elle en descendant du podium à Spa-Francorchamps. Un succès auquel elle venait de largement contribuer en prenant le volant alors sa Ferrari pointait en troisième position à l'issue du premier relais assuré par son coéquipier Luis Perez Companc. La voiture était en tête après la démonstration de la jeune française. "Mon premier relais n'était pas bon, j'ai trop tapé dans les pneus. Après j'ai trouvé le bon rythme" analysait froidement Lilou Wadoux, perfectionniste sans concession vis à vis d'elle-même.

Lilou Wadoux au volant de la Ferrari #83 - 2023 FIA WEC FocusPackMedia - Gabi Tomescu

La progression de la jeune femme est bluffante. Venue au sport automobile à l’adolescence parce qu’une blessure l’a contrainte à renoncer au tennis, elle a rapidement gravi les échelons (et les podiums) pour débuter au niveau mondial sept ans seulement après ses premiers tours de roues au volant d’un karting de location. C’était l’an dernier en WEC avec le team Richard Mille Racing dans la catégorie LMP2. “Avant j’avais un ou deux ingénieurs, maintenant il y en a quinze autour de moi” souriait-elle en observant les moyens mis à sa disposition pour affiner les réglages de sa voiture.

Lilou Wadoux s’est montrée studieuse l’an dernier pour élever encore son niveau de pilotage. Elle a trouvé le bon compromis agressivité/constance indispensable en Endurance. Une progression qui a convaincu la marque la plus célèbre sur les circuits du monde entier : Ferrari lui a proposé un contrat de pilote officielle, une première pour une femme dans l’histoire de la Scuderia née en 1947. La suite est désormais connue : Lilou Wadoux est devenue la première femme à remporter une course du championnat du monde d’Endurence avec ses coéquipiers Alessio Rovera et Luis Perez Companc. Cet équipage, également sur le podium du précédent rendez-vous à Portimao, sera l’un des favoris des 24 Heures du Mans en GTE Am. Et l’Amiénoise de 21 ans sera forcément très observée.

Lilou Wadoux, très sollicitée lors de la session d'autographes sur le circuit des 24 Heures du Mans © Radio France - Didier Charpin

Doriane Pin déjà sur le podium en WEC

La progression de Doriane Pin est encore plus fulgurante que celle de Lilou Wadoux ! Championne de France de karting à 15 ans, la voici déjà quatre ans plus tard dans la série mondiale en Endurance. Doriane Pin fait équipe avec l’ex pilote de F1 Daniil Kvyat et Mirko Bortolotti chez Prema en LMP2. L’équipage joue la gagne à chaque course. Pas toujours verni par les faits de courses, il n'a récolté qu'un podium depuis le début du championnat, avec une troisième place décrochée dès la manche d’ouverture du championnat à Sebring. Jamais une femme n’était monté sur un podium dans cette très relevée catégorie LMP2, Doriane Pin a donc (elle-aussi) apporté sa contribution à l’Histoire su sport automobile féminin.

“Depuis je rencontre beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles dans le cadre du programme Iron Dames. Je reçois aussi beaucoup de messages de celles qui débutent ou veulent débuter en karting” sourit-elle en mesurant l’influence de son ascension de ce sport automobile très masculin. “Pourtant c’est un sport mixte, sans question de genre” , martèle l’unique pilote féminine engagée en protos aux 24 Heures du Mans.

Doriane Pin va disputer ses premières 24 Heures du Mans - Prema Racing

Signe de la confiance accordée par son équipe, la jeune francilienne de 19 ans est depuis peu préposée au départ. À Portimao, elle s’est élancée sans complexe de la pole-position. À Spa, en pneus slicks sur une piste humide, elle a montré une remarquable maîtrise pour brièvement porter sa voiture en tête quand certains pilotes partaient à la faute. Impressionnant pour une si jeune pilote. Et intéressant, évidemment, pour les écuries attentives à l’éclosion de nouveaux talents. "L'Hypercar, oui forcément c'est dans un coin de ma tête" souligne Doriane Pin, qui sera forcément observée par les constructeurs engagés dans la catégorie reine lors de ses 24 Heures du Mans. Sans négliger ceux qui s'apprêtent à rejoindre l’Hypercar et qui n’ont pas encore révélé les noms de tous leurs pilotes.

Doriane Pin, au volant de la Prema #63 - 2023 FIA WEC FocusPackMedia - Gabi Tomescu

“Bientôt une femme en Hypercar” - Frédéric Lequien, directeur-général du WEC

Créé en 2012, l’actuel championnat du monde d'Endurance n’avait jamais vu arriver sur le devant de la scène des jeunes femmes aussi rapides dans le peloton. Les révélations Lilou Wadoux et Doriane Pin sont observées par Frédéric Lequien, le directeur général du championnat du monde. “Avant de voir des femmes je vois surtout des pilotes qui vont vraiment très très vite ! Elles sont impressionnantes. Sans oublier le trio d’Iron Dames en GT. Je suis certain qu’il y aura bientôt une femme en Hypercar” observe le patron du WEC.

Avant de penser à un éventuel baquet en Hypercar en 2024, les deux pilotes vont disputer ces 24 Heures du Mans en sachant qu'un bon résultat serait un tremplin dans leurs carrières. Lilou Wadoux, déjà membre de Ferrari, doit convaincre les dirigeants du constructeur italien. Doriane Pin pourrait être une option pour Lamborghini qui s'apprête à rejoindre l'Hypercar l'année prochaine, avec dans ses rangs Daniil Kvyat et Mirko Bortolotti, les actuels coéquipiers de la Française au volant de la Prema. Dimanche à 16 heures, après 24 Heures de course, Lilou Wadoux et Doriane Pin sauront si leur ascension fulgurante pourrait se poursuivre vers une nouvelle dimension dès 2024.