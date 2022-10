24 heures du Mans : l'impatience d'un fan avant la révélation de la Ferrari du centenaire

Les fans de Ferrari attendent ce moment depuis longtemps. Le constructeur italien présente, ce dimanche 30 octobre, la voiture qui participera aux 24 heures du Mans en catégorie hypercar. Cela fait 50 ans que Ferrari n'a pas concouru dans cette catégorie, la plus prestigieuse de la compétition.

"C'est un retour que l'on attendait depuis plusieurs années", se réjouit Bernard Martin. Il est membre du Club Ferrari France, un groupe de fans et de propriétaires d'engins de la marque. "Ferrari a bâti sa renommée essentiellement aux 24 heures du Mans. La marque a longtemps été détentrice du nombre de victoires." Aujourd'hui, Ferrari est troisième sur le podium des constructeurs les plus victorieux de la course, derrière Audi et Porsche.

On n'envisage pas autre chose qu'une victoire quand une Ferrari se bat dans la classe reine !

Pour le centenaire de la compétition, ce fan espère une voiture performante. "Qu'elle soit rapide, solide et qu'elle se batte pour la victoire. Elle peut éventuellement se différencier par rapport à d'autres voitures mais elle sera de toute façon dans le cadre du règlement."

"C'est une belle voiture de ce qu'on peut en voir". Ferrari joue avec les nerfs des impatients. Le constructeur a publié une vidéo montrant les courbes de la fameuse voiture des 24 heures du Mans.

La fin du suspens pourrait intervenir dans l'après-midi du dimanche 30 octobre. En Italie, une course avec d'anciennes Ferrari a lieu. Bernard Martin sera présent sur place. Il espère voir en vrai la future voiture des 24 heures du Mans. La compétition a lieu les 10 et 11 juin prochain.