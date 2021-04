24 heures du Mans : la journée test programmée le 15 août, pas de pesage en ville

Le circuit de la Sarthe accueillera finalement la course d'endurance auto des 24 heures du Mans les 21 et 22 août 2021.

Dans un communiqué ce mardi, l'Automobile club de l'ouest (ACO) détaille le programme de la 89e édition des 24 heures du Mans, reportée aux 21 et 22 août 2021 à cause de la crise du coronavirus. Avec l'espoir que la situation sanitaire permettra à ces dates d'accueillir du public sur le circuit de la plus grande course d'endurance auto au monde, l'ACO annonce que la journée test est programmée le 15 août. Comme en 2020, le pesage (les vérifications administratives et techniques), qui permet aux fans d'approcher les voitures et de faire le plein de photos, est prévu sur le circuit et non pas en centre-ville du Mans.

Le circuit activé dès le mercredi 18 août

"Le Circuit des 24 Heures du Mans sera activé à partir du mercredi 18 août 8h, jusqu'au dimanche soir, sans interruption", indique l'ACO : les routes habituellement ouvertes aux automobilistes et qui font partie du circuit de la Sarthe seront donc fermées à la circulation dès le mercredi matin, jusqu'à l'arrivée de la course. "Cette décision a été prise en accord avec la Préfecture, les collectivités locales, les associations de riverains et les autorités publiques", selon l'ACO qui précise que les discussions sur ce point ont été engagées dès le mois de janvier.

"Les éléments concernant le format détaillé de l'événement, les conditions d'accueil du public et la billetterie feront l'objet d'une communication ultérieure, courant mai" précise l'Automobile club de l'ouest.



Le programme de l'édition 2021 des 24 heures du Mans

vendredi 13 août : vérifications administratives et techniques sur le circuit

dimanche 15 août : journée test

mercredi 18 août : première séance d'essais libres (14H)

jeudi 19 août : hyperpole (21H)

samedi 21 août : départ de la 89 édition des 24 heures du Mans (16H)

dimanche 22 août : arrivée de la course (16H)