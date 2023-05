24 heures du Mans : la liste des 186 pilotes engagés est connue

A un peu plus d'un mois du départ de l'édition du centenaire des 24 heures du Mans , l'Automobile club de l'ouest (ACO) a dévoilé ce vendredi la liste complète provisoire des 186 pilotes engagés. La compétition va voir s'affronter 62 voitures, dont 16 dans la catégorie-reine des Hypercars, marquée par le retour des grands constructeurs Porsche, Ferrari, cadillac et Peugeot auprès de Toyota et Glickenhaus.

De Jacques Villeneuve à Michael Fassbender

Parmi les 186 pilotes engagés, plusieurs tenors des 24 heures sont annoncés, comme Sébastien Buemi, Andre Lotterer ou encore Romain Dumas. L'édition du centenaire accueillera aussi plusieurs anciens pilotes F1, tels le champion du monde 1997 Jacques Villeneuve, mais aussi Jenson Button qui sera au volant d'une Nascar. A noter également, le retour du pilote Indycar Simon Pagenaud, douze ans après sa dernière participation aux 24 heures du Mans. L'acteur irlandais Michael Fassbender prendra le départ pour la deuxième fois, après une première participation en 2022.

Quatre Sarthois sont engagés : Sébastien Bourdais, Julien Canal et les frères Robin.

Retrouvez la liste complète des engagés au 5 mai 2023 en cliquant sur ce lien .