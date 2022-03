24 heures du Mans : la liste des engagés dévoilée, aucun Russe au départ

En attendant la grande fête du centenaire de la plus grande course d'endurance automobile au monde, 62 équipages prendront le départ de la 90e édition des 24 heures du Mans programmé les 11 et 12 juin 2022. La liste des engagés a été dévoilée ce jeudi. Elle devait initialement être officialisée le 28 février, mais il a fallu repousser l'échéance, notamment en raison de la guerre en Ukraine : les pilotes et les teams russes devaient en effet s'engager à respecter les règles de neutralité fixées par la FIA pour participer, ce qu'ils ont refusé. Comme annoncé, Peugeot n'est pas présent et attendra l'édition 2023 pour faire son retour sur le circuit de la Sarthe.

Sébastien Ogier au départ

Dans la catégorie reine, celle des Hypercars, on retrouve les mêmes engagés qu'en 2021, avec Alpine, Glickenhaus et Toyota. La firme japonaise vise un cinquième titre aux 24 heures du Mans.

La catégorie LMP2, la plus fournie, verra la première participation de l'octuple champion du monde des rallyes Sébastien Ogier sous les couleurs du team Richard Mille.

Retrouvez la liste complète des engagés de l'édition 2022 en cliquant sur ce lien.