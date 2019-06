24 heures du Mans : le G-Drive Racing ne veut pas parler de revanche !

L'écurie russe et son Oreca #26 avaient gagné la course l'an passé en LMP2 avant d'être déclassées. Une décision que n'a pas digéré Roman Rusinov. Pour le pilote historique du G-Drive racing, on lui a volé la victoire.

Le Mans, France

"Je me fous de ce que disent les autres, pour moi on a gagné la course". Roman Rusinov est encore énervé par la décision des commissaires l'an passé. Ils ont décidé de déclasser l'Oreca #26 alors que celle-ci avait franchi en tête la ligne d'arrivée dans la catégorie LMP2. Pilotée par le Russe et l'ancien pilote de formule 1 Jean-Eric Vergne, la voiture s'était montrée la plus véloce en terminant avec deux tours d'avance sur ses adversaires. Mais selon les superviseurs, G-Drive n'a pas respecté le règlement en utilisant une pièce illégale sur le réservoir de la voiture. Un système qui aurait permis d'accélérer le débit de carburant et donc de réduire le temps des avitaillements. " C'est faux, on était 100% dans le règlement et on mérite notre victoire" conteste Roman Rusinov " On a fait les photos, le podium, on a gagné la course". L'Oreca #26 avait finalement été déclassée au profit de l'Alpine #36.

Je me fous de ce que disent les autres. On a gagné à la régulière. Roman Rusinov, pilote de l'Oreca #26

On a tiré les enseignements de cette sanction

Xavier Combet, le patron du TDS Racing qui engage la voiture russe, est plus mesuré. Même s'il estime lui aussi avoir été de bonne foi, il est important pour lui de tourner la page. "On a tiré les enseignements de cette sanction même si cela reste une grande déception. On a un règlement administratif et technique et il faut s'y tenir. Nous avons travaillé sur la voiture pour qu'elle soit aussi performante que l'an passé et qu'elle soit aussi fiable".